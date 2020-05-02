Чем заменить шашлыки на майские праздники: сувлаки, говядина в вине и свинина в пряном соусе

На майские праздники и в такую прекрасную погоду, да еще и в условиях карантина традиционные "сезонные шашлыки" можно попробовать разве что с собственной дачи. А что же делать, если частного участка нет, а вкусного ароматного мяса все-таки хочется? Тогда Українські Новини представляют Вам рецепты ароматного вкусного и мягкого мяса в домашних условиях, которое станет достойной заменой уплывшему из-под носа шашлыку. Говядина по-итальянски Ингредиенты: 4 говяжьи стейка толщиной 3-4 см 2-3 ст. л. муки 1 лук 1 морковь 2 стебля сельдерея 3 зубчика чеснока 250 г томатов 200 мл белого вина 500 мл говяжьего бульона 3 ст. л. оливкового масла 100 г сливочного масла 1 лимон петрушка соль перец Приготовление: Готовые говяжьи стейки солим и перчим с обеих сторон, обваливаем в муке и жарим в сливочном и оливковом масле. Каждую сторону обжариваем до румяной корочки (примерно 4-5 минут). Затем перекладываем мясо в глубокий сотейник. Нарезаем лук, морковь, сельдерей кубиками, измельчаем чеснок. Обжариваем их в оливковом масле до золотистой корочки и перекладываем к мясу. Туда же добавляем порезанные томаты. Заливаем мясо и овощи белым вином, ставим на огонь, даем закипеть и готовим около 5 минут. Вливаем бульон и снова доводим до кипения. Добавляем специи и зелень по вкусу. Тушим говядину на мелком огне до 2 часов. Пока мясо тушится, готовим приправу Гремолата. Для этого надо петрушка, сок лимона и чеснок. Измельчаем петрушку, добавляем порезанный зубчик чеснока и лимонный сок. После приготовления мяса дополняем его приправой. Греческие сувлаки Абсолютным победителем в номинации «национальное греческое блюдо» можно смело назвать шашлычки — сувлаки (σουβλάκι [сувла́ки]). Шашлычки, как правило, готовят из свинины или курицы, реже из баранины или говядины. Обязательная составляющая процесса приготовления — маринад с оливковым маслом и соком лимона. Ингредиенты 1 шт куриная грудка одной курицы 1 шт лук репчатый небольшой 2 зубчика чеснок 50 г масло оливковое 1\/2 шт лимон 100 г вино белое 1 ч. ложка розмарин или орегано 1 щепотка перец 1\/2 ч. ложка соль Инструкции Маринад для шашлычков Сначала нужно сделать маринад для сувлаки. Для этого необходимо очистить луковицу и натереть на крупной терке. Чеснок тоже очистить и измельчить с помощью специального пресса. Из половинки лимона выжать сок с помощью соковыжималки для цитрусовых. В небольшую миску влить оливковое масло, вино и сок лимона. Туда же выложить кашицу из лука и чеснока, а затем высыпать соль и специи: молотый черный перец и розмарин. Все хорошенько перемешать до однородной массы и оставить настаиваться, пока будет подготавливаться мясо. Аккуратно срезать две части куриной грудки от одной курицы и очистить от кожицы. Можно взять готовое филе. Каждую половинку разрезать вдоль на равные части. Затем продольные кусочки грудки порезать на одинаковые шашлычки размером 3 - 4 см. Мясо сложить в миску среднего размера и залить маринадом. Хорошо перемешать и отправить в холодильник на 6 - 12 часов. Маринованное мясо достать из холодильника и нанизать на специальные деревянные шпажки, размером 25 -30 см. Шашлычки поместить на прямоугольную форму для выпекания (глубиной не меньше 3 см.) так, чтобы шпажки опирались своими краями на бортики формы. В разогретую предварительно духовку отправить форму с шашлычками. Запекать при температуре 185 градусов в течение 20 минут, а затем добавить температуру до 200 градусов и дать шашлычкам подрумяниться. Сувлаки замечательно сочетается с картофелем фри, греческой стручковой фасолью - фасолакья, соусом цацики и оливками. Свинина в пряном винном соусе Ингредиенты: свинина – 1,8 кг; сухое красное вино – 550 мл; ялтинский лук – 4 шт; острая аджика – 180-200 мл; соль, смесь молотых перцев. Свинину нужно промыть, обсушить и нарезать порционными кусками. Луковицы следует очистить и нарезать колечками, пересыпать вместе с мясом в глубокую миску. Маринад готовится из красного вина и острой аджики. Этой смесью необходимо залить свинину и оставить мариноваться на 3-4 часа. Далее мясо следует нанизывать на шампуры вместе с луковыми колечками, вставить в электрошашлычницу и жарить около 30-35 минут. Самые жирные кусочки лучше всего размещать в верхней части шампура – жир, стекающий с них, полностью пропитает более сухие ломтики. Когда на поверхности свиного шашлычка появится румяная корочка, его можно доставать из шашлычницы и подавать к столу. Как сообщали Українські новини, на майские праздники можно бесплатно посетить онлайн мероприятия. Также во время карантина на майские полицейские будут работать в усиленном режиме.