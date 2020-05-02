Чем заменить шашлыки на майские праздники: сувлаки, говядина в вине и свинина в пряном соусе

На майские праздники и в такую прекрасную погоду, да еще и в условиях карантина традиционные "сезонные шашлыки" можно попробовать разве что с собственной дачи. А что же делать, если частного участка нет, а вкусного ароматного мяса все-таки хочется? Тогда Українські Новини представляют Вам рецепты ароматного вкусного и мягкого мяса в домашних условиях, которое станет достойной заменой уплывшему из-под носа шашлыку.

Говядина по-итальянски

Ингредиенты:

4 говяжьи стейка толщиной 3-4 см

2-3 ст. л. муки

1 лук

1 морковь

2 стебля сельдерея

3 зубчика чеснока

250 г томатов

200 мл белого вина

500 мл говяжьего бульона

3 ст. л. оливкового масла

100 г сливочного масла

1 лимон

петрушка

соль

перец

Приготовление:

Готовые говяжьи стейки солим и перчим с обеих сторон, обваливаем в муке и жарим в сливочном и оливковом масле. Каждую сторону обжариваем до румяной корочки (примерно 4-5 минут). Затем перекладываем мясо в глубокий сотейник.

Нарезаем лук, морковь, сельдерей кубиками, измельчаем чеснок. Обжариваем их в оливковом масле до золотистой корочки и перекладываем к мясу. Туда же добавляем порезанные томаты.

Заливаем мясо и овощи белым вином, ставим на огонь, даем закипеть и готовим около 5 минут. Вливаем бульон и снова доводим до кипения. Добавляем специи и зелень по вкусу. Тушим говядину на мелком огне до 2 часов.

Пока мясо тушится, готовим приправу Гремолата. Для этого надо петрушка, сок лимона и чеснок. Измельчаем петрушку, добавляем порезанный зубчик чеснока и лимонный сок.

После приготовления мяса дополняем его приправой.

Греческие сувлаки

Абсолютным победителем в номинации «национальное греческое блюдо» можно смело назвать шашлычки — сувлаки (σουβλάκι [сувла́ки]). Шашлычки, как правило, готовят из свинины или курицы, реже из баранины или говядины. Обязательная составляющая процесса приготовления — маринад с оливковым маслом и соком лимона.

Ингредиенты

1 шт куриная грудка одной курицы

1 шт лук репчатый небольшой

2 зубчика чеснок

50 г масло оливковое

1/2 шт лимон

100 г вино белое

1 ч. ложка розмарин или орегано

1 щепотка перец

1/2 ч. ложка соль

Инструкции

Маринад для шашлычков

Сначала нужно сделать маринад для сувлаки. Для этого необходимо очистить луковицу и натереть на крупной терке. Чеснок тоже очистить и измельчить с помощью специального пресса.

Из половинки лимона выжать сок с помощью соковыжималки для цитрусовых.

В небольшую миску влить оливковое масло, вино и сок лимона. Туда же выложить кашицу из лука и чеснока, а затем высыпать соль и специи: молотый черный перец и розмарин.

Все хорошенько перемешать до однородной массы и оставить настаиваться, пока будет подготавливаться мясо.

Аккуратно срезать две части куриной грудки от одной курицы и очистить от кожицы. Можно взять готовое филе. Каждую половинку разрезать вдоль на равные части.

Затем продольные кусочки грудки порезать на одинаковые шашлычки размером 3 - 4 см.

Мясо сложить в миску среднего размера и залить маринадом.

Хорошо перемешать и отправить в холодильник на 6 - 12 часов.

Маринованное мясо достать из холодильника и нанизать на специальные деревянные шпажки, размером 25 -30 см. Шашлычки поместить на прямоугольную форму для выпекания (глубиной не меньше 3 см.) так, чтобы шпажки опирались своими краями на бортики формы.

В разогретую предварительно духовку отправить форму с шашлычками. Запекать при температуре 185 градусов в течение 20 минут, а затем добавить температуру до 200 градусов и дать шашлычкам подрумяниться.

Сувлаки замечательно сочетается с картофелем фри, греческой стручковой фасолью - фасолакья, соусом цацики и оливками.

Свинина в пряном винном соусе

Ингредиенты:

свинина – 1,8 кг;

сухое красное вино – 550 мл;

ялтинский лук – 4 шт;

острая аджика – 180-200 мл;

соль, смесь молотых перцев.

Свинину нужно промыть, обсушить и нарезать порционными кусками. Луковицы следует очистить и нарезать колечками, пересыпать вместе с мясом в глубокую миску. Маринад готовится из красного вина и острой аджики. Этой смесью необходимо залить свинину и оставить мариноваться на 3-4 часа. Далее мясо следует нанизывать на шампуры вместе с луковыми колечками, вставить в электрошашлычницу и жарить около 30-35 минут. Самые жирные кусочки лучше всего размещать в верхней части шампура – жир, стекающий с них, полностью пропитает более сухие ломтики. Когда на поверхности свиного шашлычка появится румяная корочка, его можно доставать из шашлычницы и подавать к столу.

Как сообщали Українські новини, на майские праздники можно бесплатно посетить онлайн мероприятия. Также во время карантина на майские полицейские будут работать в усиленном режиме.