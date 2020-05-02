подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Чем заменить шашлыки на майские праздники: сувлаки, говядина в вине и свинина в пряном соусе
02 мая 2020, суббота, 09:40 12
Жизнь 2020-05-02T09:41:01+03:00
Українські Новини
Чем заменить шашлыки на майские праздники: сувлаки, говядина в вине и свинина в пряном соусе

Чем заменить шашлыки на майские праздники: сувлаки, говядина в вине и свинина в пряном соусе

Ольга Фандорина
майские праздники, Майские праздники-2020, Мяс, Приготовление мяса
Сувлаки. Фото: dzadziki.com
Сувлаки. Фото: dzadziki.com

На майские праздники и в такую прекрасную погоду, да еще и в условиях карантина традиционные "сезонные шашлыки" можно попробовать разве что с собственной дачи. А что же делать, если частного участка нет, а вкусного ароматного мяса все-таки хочется? Тогда Українські Новини представляют Вам рецепты ароматного вкусного и мягкого мяса в домашних условиях, которое станет достойной заменой уплывшему из-под носа шашлыку. 

Говядина по-итальянски

Ингредиенты:

  • 4 говяжьи стейка толщиной 3-4 см
  • 2-3 ст. л. муки
  • 1 лук
  • 1 морковь
  • 2 стебля сельдерея
  • 3 зубчика чеснока
  • 250 г томатов
  • 200 мл белого вина
  • 500 мл говяжьего бульона
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 100 г сливочного масла
  • 1 лимон
  • петрушка
  • соль
  • перец

Приготовление:

Готовые говяжьи стейки солим и перчим с обеих сторон, обваливаем в муке и жарим в сливочном и оливковом масле. Каждую сторону обжариваем до румяной корочки (примерно 4-5 минут). Затем перекладываем мясо в глубокий сотейник.

Нарезаем лук, морковь, сельдерей кубиками, измельчаем чеснок. Обжариваем их в оливковом масле до золотистой корочки и перекладываем к мясу. Туда же добавляем порезанные томаты.

Заливаем мясо и овощи белым вином, ставим на огонь, даем закипеть и готовим около 5 минут. Вливаем бульон и снова доводим до кипения. Добавляем специи и зелень по вкусу. Тушим говядину на мелком огне до 2 часов.

Пока мясо тушится, готовим приправу Гремолата. Для этого надо петрушка, сок лимона и чеснок. Измельчаем петрушку, добавляем порезанный зубчик чеснока и лимонный сок.

После приготовления мяса дополняем его приправой.

Греческие сувлаки

Абсолютным победителем в номинации «национальное греческое блюдо» можно смело назвать шашлычки — сувлаки (σουβλάκι [сувла́ки]). Шашлычки, как правило, готовят из свинины или курицы, реже из баранины или говядины. Обязательная составляющая процесса приготовления — маринад с оливковым маслом и соком лимона. 

Ингредиенты

  • 1 шт куриная грудка одной курицы
  • 1 шт лук репчатый небольшой
  • 2 зубчика чеснок
  • 50 г масло оливковое
  • 1/2 шт лимон
  • 100 г вино белое
  • 1 ч. ложка розмарин или орегано
  • 1 щепотка перец
  • 1/2 ч. ложка соль
  • Инструкции
  • Маринад для шашлычков

Сначала нужно сделать маринад для сувлаки. Для этого необходимо очистить луковицу и натереть на крупной терке. Чеснок тоже очистить и измельчить с помощью специального пресса.

Из половинки лимона выжать сок с помощью соковыжималки для цитрусовых.

В небольшую миску влить оливковое масло, вино и сок лимона. Туда же выложить кашицу из лука и чеснока, а затем высыпать соль и специи: молотый черный перец и розмарин.

Все хорошенько перемешать до однородной массы и оставить настаиваться, пока будет подготавливаться мясо.

Аккуратно срезать две части куриной грудки от одной курицы и очистить от кожицы. Можно взять готовое филе. Каждую половинку разрезать вдоль на равные части.

Затем продольные кусочки грудки порезать на одинаковые шашлычки размером 3 - 4 см.

Мясо сложить в миску среднего размера и залить маринадом.

Хорошо перемешать и отправить в холодильник на 6 - 12 часов.

Маринованное мясо достать из холодильника и нанизать на специальные деревянные шпажки, размером 25 -30 см. Шашлычки поместить на прямоугольную форму для выпекания (глубиной не меньше 3 см.) так, чтобы шпажки опирались своими краями на бортики формы.

В разогретую предварительно духовку отправить форму с шашлычками. Запекать при температуре 185 градусов в течение 20 минут, а затем добавить температуру до 200 градусов и дать шашлычкам подрумяниться.

Сувлаки замечательно сочетается с картофелем фри, греческой стручковой фасолью - фасолакья, соусом цацики и оливками.

Свинина в пряном винном соусе

Ингредиенты:

  • свинина – 1,8 кг;
  • сухое красное вино – 550 мл;
  • ялтинский лук – 4 шт;
  • острая аджика – 180-200 мл;
  • соль, смесь молотых перцев.

Свинину нужно промыть, обсушить и нарезать порционными кусками. Луковицы следует очистить и нарезать колечками, пересыпать вместе с мясом в глубокую миску. Маринад готовится из красного вина и острой аджики. Этой смесью необходимо залить свинину и оставить мариноваться на 3-4 часа. Далее мясо следует нанизывать на шампуры вместе с луковыми колечками, вставить в электрошашлычницу и жарить около 30-35 минут. Самые жирные кусочки лучше всего размещать в верхней части шампура – жир, стекающий с них, полностью пропитает более сухие ломтики. Когда на поверхности свиного шашлычка появится румяная корочка, его можно доставать из шашлычницы и подавать к столу.

Как сообщали Українські новини, на майские праздники можно бесплатно посетить онлайн мероприятия. Также во время карантина на майские полицейские будут работать в усиленном режиме.

Больше новостей о: майские праздники Майские праздники-2020 Мяс Приготовление мяса

Уголовная ответственность и первые нарушения: как начали работу рынки в Украине
В Офисе президента рассказали, когда могут открыть метро
Новости
США одобрили препарат "Ремдесивир" для лечения коронавируса 09:47
Пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне продолжают тушить 09:24
"Украинка с собачкой" Настя Зинченко вернулась домой из Уханя 08:34
Количество заболевших коронавирусом возрастает. Данные на 2 мая 08:12
Более 8 млн пенсионеров в мае получат повышенную пенсию: на сколько и кому повысят выплаты 06:14 Инфографика
больше новостей
В Украине растет спрос на внутренний туризм на летний сезон-2020 11:34
С сегодняшнего дня водители могут не включать ближний свет: какие есть исключения 06:00
Что будет с гривной в мае: банкиры прогнозируют валютные карусели 06:00
В Киевской области зафиксировали 664 случая коронавируса. Статистика по районам 13:30
В Киевской области продовольственным рынкам разрешили работать 16:41
больше новостей
ФГИУ незаконно меняет руководство "Хмельницкоблэнерго", - менеджмент компании 10:19
МВД купило для своего госпиталя 50 аппаратов ИВЛ по 1 млн гривен за штуку 13:54
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко с семьей. Скриншот видео Facebook Анатолий Бондаренко
Мэр Черкасс ответил на угрозы уголовными делами за послабление карантина 15:50
Виктория Войцицкая: цену на электричество подняли, чтобы Ахметов продавал его дороже 18:45 Мнение
НКРЭКУ увеличила максимальную стоимость "зеленой" электроэнергии в 3 раза 20:24
больше новостей
В Киеве медики устроили бойкот из-за низкой зарплаты и работы с пациентами с подозрением на Covid-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok