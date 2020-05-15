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15 травня 2020, пʼятниця, 16:45 14
Суспільство 2020-05-15T18:45:02+03:00
Українські Новини
У Києві збираються перевірити на короновірус Святошинський дитячий будинок-інтернат

У Києві збираються перевірити на короновірус Святошинський дитячий будинок-інтернат

Кира Молчанова
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Коронавірус. Фото: Facebook Nataly Pachkova
Коронавірус. Фото: Facebook Nataly Pachkova

Після того, як у вихованців Дарницького будинку-інтернату виявили COVID-19, Київ протестує на короновірус осіб, які перебувають у Святошинському дитячому будинку-інтентернаті для хлопчиків, 2 міських установах для престарілих та ще 4 спеціалізованих закладах для жінок і чоловіків.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми перевіримо і протестуємо також вихованців та персонал Святошинського будинку-інтернату для хлопчиків, два міських установи для літніх людей та 4 спеціалізовані установи для жінок і чоловіків", - сказав він.

Кличко закликав усіх мешканців міста бути обережними та дотримуватися карантинні обмеження, оскільки, на його думку, ослаблення карантинних заходів з 12 травня в Києві не означає, що ситуація з поширенням коронавірусу покращилася.

Як повідомляли Українські Ноивини, у Києві другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу.

В Україні кількість нових випадків коронавіруу зростає третій день поспіль.

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