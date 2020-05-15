Німецька авіакомпанія хоче відновити рейси з Києва з червня

В той час, як міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що регулярні авіарейси по Україні можуть відновити в кінці літа або на початку осені, авіакомпанія Lufthansa (Німеччина), що входить в групу авіакомпаній Lufthansa Group, має намір відновити виконання рейсу "Київ - Франкфурт" з 1 червня.

Про це йдеться в повідомленні групи, передають Українські Новини.

"Починаючи з початку червня, Lufthansa пропонує відновити обслуговування рейсів з Києва у Франкфурт. Це сполучення є частиною загального розкладу перезапусків, яке до кінця червня досягне 130 пунктів призначення", - сказано в ньому.

Наголошується, що рейс імовірно буде здійснюватися по понеділках, середах і п'ятницях.

У цілому група планує розширити свій розклад до кінця червня до близько 1 800 щотижневих рейсів в більш ніж 180 напрямків по всьому світу.

Подальше відновлення далекомагістральних рейсів Lufthansa заплановано на 2-у половину червня.

Austrian Airlines вирішили продовжити припинення регулярних рейсів з 31 травня по 7 червня, відновлення розглядається в червні.

Swiss планує відновити обслуговування в різних напрямках, в Середземноморському регіоні, і інші великі європейські центри також будуть додані до програми.

Brussels Airlines планують відновити польоти зі скороченим пропозицією мережі з 15 червня.

Зазначається, що при плануванні поїздки клієнти мають враховувати поточні правила в'їзду та карантину відповідних пунктів призначення.

Протягом всієї поїздки можуть бути накладені обмеження через більш суворі правила гігієни і безпеки.

Послуги громадського харчування на борту залишаються обмеженими, крім того, пасажирам, як і раніше буде запропоновано носити маски та інші засоби захисту на борту протягом всієї подорожі.

Раніше Українські Новини писали про те, які права мають пасажири, рейси яких скасували через коронавірус.

Також авіакомпанія Wizz Air почав виконувати повернення квитків на скасовані рейси в автоматичному режимі у зв'язку з коронавірусом.