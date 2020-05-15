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15 травня 2020, пʼятниця, 15:57 10
Силові структури 2020-05-15T17:00:01+03:00
Українські Новини
2 військових отримали осколкові поранення через обстріли в зоні ОСС в п'ятницю

2 військових отримали осколкові поранення через обстріли в зоні ОСС в п'ятницю

Елизавета Драбкина
Ситуація в зоні ООС, Бойовики, військові ООС
ООС. Військові. Фото: Facebook/ОНС
ООС. Військові. Фото: Facebook/ОНС

2 українських військовослужбовців отримали осколкові поранення внаслідок обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 15 травня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 15 травня, підрозділи окупаційних військ РФ, всупереч взятим на себе зобов’язанням, вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил. Ворог відкрив вогонь із автоматичних станкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї по українських захисниках поблизу Оріхового, внаслідок чого двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення", - сказано в ньому.

Наголошується, що поранені були оперативно доставлені в лікувальну установу і їм надана належна медична допомога.

Також зазначено, що у відповідь на такі дії підрозділи Об'єднаних сил для придушення вогню противника використовували штатне озброєння.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня бойовики 11 раз обстріляли позиції сил ООС, втрат не було.

Також бійці ВСУ знищили одного бойовика і поранили ще п'ятьох.

13 травня на Донбасі в бою загинув боєць ВСУ, ще двоє отримали поранення.

Також 12 травня на Донбасі бойовики поранили одного бійця ВСУ і втратили п'ятьох "бійців".

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