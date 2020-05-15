За минулу добу в Україну повернулися понад 500 осіб

581 пасажир прибув в Україну і спеціальними чартерними авіарейсами з Швейцарії, Таїланду, Німеччини, Азербайджану і Туреччини, після того, як 13 травня спецрейсами з Нідерландів та Греції повернулися 287 українців. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини. "За минулу добу аеропорт "Бориспіль" прийняв 5 пасажирських і спеціальних чартерних рейсів. Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили 581 людини, які прибули літаками з Женеви, Бангкока, Франкфурта, Баку і Анкари", - сказано в ньому. В обов'язковому порядку прикордонники провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на погане самопочуття. З числа прибулих громадян - 167 чоловік погодились і рушили на обсервацію. Всі інші пасажири встановили мобільний додаток "Дій вдома" і зобов'язалися перебувати на самоізоляції за вказаними в ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації в мобільний додаток "Дій вдома" прикордонники перевірили під час паспортного контролю. Наголошується, що всього за минулу добу прикордонники оформили на в'їзд в Україну та виїзд з України 16,2 тис. чоловік. Як повідомляли Українські Новини, 10 травня в Україну повернулися більше 500 українців. Також 9 травня з Кувейту додому повернулися 46 українців.