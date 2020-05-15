підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.55 29.1
˟
15 травня 2020, пʼятниця, 15:07 11
Суспільство 2020-05-15T16:15:01+03:00
Українські Новини
За минулу добу в Україну повернулися понад 500 осіб

За минулу добу в Україну повернулися понад 500 осіб

Елена Новикова
Держприкордонслужба, Евакуація українців, Повернення українців, Дій вдома, спецрейси
Держприкордонслужба. Фото: прес-служба ДПСУ
Держприкордонслужба. Фото: прес-служба ДПСУ

581 пасажир прибув в Україну і спеціальними чартерними авіарейсами з Швейцарії, Таїланду, Німеччини, Азербайджану і Туреччини, після того, як 13 травня спецрейсами з Нідерландів та Греції повернулися 287 українців.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"За минулу добу аеропорт "Бориспіль" прийняв 5 пасажирських і спеціальних чартерних рейсів. Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили 581 людини, які прибули літаками з Женеви, Бангкока, Франкфурта, Баку і Анкари", - сказано в ньому.

В обов'язковому порядку прикордонники провели температурний скринінг кожного пасажира.

Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено.

Також жоден з пасажирів не скаржився на погане самопочуття.

З числа прибулих громадян - 167 чоловік погодились і рушили на обсервацію.

Всі інші пасажири встановили мобільний додаток "Дій вдома" і зобов'язалися перебувати на самоізоляції за вказаними в ньому адресами.

Внесення громадянами необхідної інформації в мобільний додаток "Дій вдома" прикордонники перевірили під час паспортного контролю.

Наголошується, що всього за минулу добу прикордонники оформили на в'їзд в Україну та виїзд з України 16,2 тис. чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, 10 травня в Україну повернулися більше 500 українців.

Також 9 травня з Кувейту додому повернулися 46 українців.

Більше новин про: Держприкордонслужба Евакуація українців Повернення українців Дій вдома спецрейси

Додаток "Дія" порушує право на захист персональних...
Прикордонники розповіли, за яких умов відкриють КП...
В Україну з Туреччини, Єгипту та ОАЕ прибули 400 п...
З Кувейту додому повернулися 46 українців...
Україна зняла санкції з представництв російської IT-корпорації
У Києві другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу
Новини
СБУ "вручила" підозру за напад на Стерненка людині, яку він убив, – ЗМІ 16:14
2 військових отримали осколкові поранення через обстріли в зоні ОСС в п'ятницю 15:57
Президент почув нас і доручив запустити масове тестування на антитіла до COVID-19, - нардеп Шахов 15:49
У січні-березні ВВП України знизився на 1,5% 15:49
Коронавірус. Фото: pixabay.com
У Дарницькому будинку-інтернаті стався спалах коронавірусу, - Кличко 15:36
більше новин
У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень попри обіцянку Зеленського 12:42 Документ
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
Кернес запросив Джека Ма у "Екополіс ХТЗ" Ярославського 10:05
У Коломойського немає влади над Зеленським, – політолог Якубін 18:19
В "Екополісі ХТЗ" Ярославського оселиться китайська інноваційна корпорація ZTE 16:56
більше новин
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
Банківський закон – антиконституційний і призведе до масових звернень колишніх власників до ЄСПЛ, - адвокат Дульський 13:20
У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень попри обіцянку Зеленського 12:42 Документ
Бізнес закликає Кабмін узаконити електронні трудові книжки 18:23
Кабмін заборонив в карантин публікувати статистику смертей у Львівській області 12:57 Документ
більше новин
Кличко заявив про готовність до запуску метро і спустився на станцію
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok