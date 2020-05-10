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10 мая 2020, воскресенье, 14:16 84
Политика 2020-05-10T14:45:01+03:00
Українські Новини
За прошедшие сутки в Украину вернулись больше 500 украинцев

За прошедшие сутки в Украину вернулись больше 500 украинцев

Ольга Фандорина
Борисполь, Эвакуация, Аэропорт Борисполь, Эвакуированные украинцы
Аэропорт
Аэропорт "Борисполь". Терминал F. Фото: hyser.com

560 граждан Украины прибыли в аэропорт "Борисполь" за прошедшие сутки.

Об этом говорится в сообщении Пограничной службы, передают Українські Новини.

8 пассажирских чартерных и специальных авиарейсов в аэропорту "Борисполь" оформили вчера пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

Этими самолетами с Бейрута, Абу-Даби, Дубаи, Кувейта, Праги, Мюнхена и Риги в Украину прибыли более чем 560 граждан Украины.

Все они в обязательном порядке прошли процедуру температурного скрининга.

Лиц с повышенной температурой тела пограничники не обнаружили.

Также ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие.

В ходе паспортного контроля пограничники проверили правильность данных, занесенных в мобильное приложение "Дій вдома", которые все без исключения пассажиры установили на мобильные телефоны с целью прохождения самоизоляции дома.

Отметим, что всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 15,4 тысячи граждан.

Как сообщали Українськi Новини, с 28 марта Украина закрыла государственную границу на въезд и выезд для любых пассажирских сообщений.

6 мая около 100 украинцев вернулись домой специальным рейсом из Дортмунда (Германия). 7 мая Госпогранслужба оформила спецрейсы из Канады, Норвегии и Индии.

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