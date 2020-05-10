За прошедшие сутки в Украину вернулись больше 500 украинцев

560 граждан Украины прибыли в аэропорт "Борисполь" за прошедшие сутки. Об этом говорится в сообщении Пограничной службы, передают Українські Новини. 8 пассажирских чартерных и специальных авиарейсов в аэропорту "Борисполь" оформили вчера пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев". Этими самолетами с Бейрута, Абу-Даби, Дубаи, Кувейта, Праги, Мюнхена и Риги в Украину прибыли более чем 560 граждан Украины. Все они в обязательном порядке прошли процедуру температурного скрининга. Лиц с повышенной температурой тела пограничники не обнаружили. Также ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие. В ходе паспортного контроля пограничники проверили правильность данных, занесенных в мобильное приложение "Дій вдома", которые все без исключения пассажиры установили на мобильные телефоны с целью прохождения самоизоляции дома. Отметим, что всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 15,4 тысячи граждан. Как сообщали Українськi Новини, с 28 марта Украина закрыла государственную границу на въезд и выезд для любых пассажирских сообщений. 6 мая около 100 украинцев вернулись домой специальным рейсом из Дортмунда (Германия). 7 мая Госпогранслужба оформила спецрейсы из Канады, Норвегии и Индии.