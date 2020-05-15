Гривня продовжує зміцнюватися. Курс НБУ на 18 травня

Поки долар і євро продовжують падати, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 18 травня, на 3,80 коп. до 26,6435 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 15-17 травня, на 0,88 коп. до 26,6815 UAH/USD.

Як повідомляли "Українські Новини", у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 14 травня на 3,69 коп. до 26,9119 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,05% до 26,5989 UAH/USD.

Також обсяг коштів, які розміщені фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшився на 1% до 607,238 млрд гривень станом на 1 травня, в той час, як у березні населення масово відкривало валютні депозити.