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15 травня 2020, пʼятниця, 14:25 4
Економіка 2020-05-15T15:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня продовжує зміцнюватися. Курс НБУ на 18 травня

Гривня продовжує зміцнюватися. Курс НБУ на 18 травня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс гривні, Курс гривні на завтра
Курс гривні
Курс гривні

Поки долар і євро продовжують падати, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 18 травня, на 3,80 коп. до 26,6435 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 15-17 травня, на 0,88 коп. до 26,6815 UAH/USD.

Як повідомляли "Українські Новини", у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 14 травня на 3,69 коп. до 26,9119 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,05% до 26,5989 UAH/USD.

Також обсяг коштів, які розміщені фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшився на 1% до 607,238 млрд гривень станом на 1 травня, в той час, як у березні населення масово відкривало валютні депозити.

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