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15 мая 2020, пятница, 11:00 15
Экономика 2020-05-15T11:07:40+03:00
Українські Новини
В конце рабочей недели рубль "замер". Курс российской нацвалюты на 15 мая

В конце рабочей недели рубль "замер". Курс российской нацвалюты на 15 мая

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

Пока доллар и евро продолжают падать, в пятницу, 15 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 14 мая, не изменился и составляет 3,13 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в пятницу снизился на 1 копейку и составляет 3,71 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 15 мая:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,13 3,71
Максимальный 3,53 5,00
Минимальный 2,30 3,55

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 14 мая на 3,69 коп. до 26,9119 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,05 коп. до 26,5989 UAH/USD.

Также объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 1% до 607,238 млрд гривен по состоянию на 1 мая, в то время, как в марте население массово открывало валютные депозиты.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15-17 мая, на 1,05 коп. до 26,6792 UAH/USD.

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