СМИ рассказали о деятельности "транспортного картеля" Криклия, Кисиля и "велюровцев"

Силами "транспортного картеля" в лице министра інфраструктуры Владислава Криклия, главы транспортного комитета Рады Юрия Киселя, а также "велюровцев" Николая Тищенко и Игоря Негулевского на голосование в Раде протянули убийственный для экологии Украины законопроект "О внутреннем водном транспорте". Об этом пишет издание "Апостроф".

24 апреля на внеочередном заседании парламента законопроект уже был принят в первом чтении. Одним из немногих, кто открыто говорит об опасности законопроекта Киселя, стал Герой Украины Алексей Вадатурский - основатель крупнейшего сельскохозяйственного предприятия "Нибулон", один из крупнейших налогоплательщиков и пример построения социально ответственного бизнеса, - отмечают авторы материала.

Вадатурский подчеркивает, что закон уничтожит экологию украинских рек из-за предоставленной возможности сбрасывать в реки судовые сточные воды прямо на ходу, разрешит самовольно проводить дноуглубительные работы любыми субъектами без каких-либо экологических разрешений, а также узаконит расхищение недр.

Как отмечают журналисты, главными столпами упомянутого "транспортного картеля" можно назвать двух человек. Первый - Юрий Кисель, депутат от "Слуги Народа", глава Комитета ВР по вопросам транспорта та инфраструктуры. Второй - министр инфраструктуры Владислав Криклий. "Два "дона" транспортного картеля в прочной связке успешно разворовывают транспортную отрасль, расставив на должности нужных людей, которые послушно выполняют роль винтиков коррупционного механизма", - отмечает автор статьи.

Автор статьи подчеркивает, что за короткое время Криклий успел подмять под себя все подконтрольные Мининфраструктуре направления, приведя в госструктуры "настоящих профессионалов" государственной коррупции. Новым участником "транспортного картеля", а точнее подручным главных действующих лиц стал еще один криворожский "ценный кадр" с непростой судьбой - Алексей Осман, которого называют человеком Юрия Киселя. Недавно он получил важную и, безусловно, "хлебную" должность директора филиала УЗ "Центр управления промышленностью, говорится в материале.

Журналисты напоминают о то, что СМИ уже писали о существования в Киеве "теневого штаба" Криклия, который и решает все коррупционные вопросы. Настоящим теневым министром вот уже вторую каденцию подряд (как в правительстве Гончарука, так и в правительстве Шмыгаля) является бывший сотрудник Главного сервисного центра МВД Украины (вместе работали там с Криклием), юрист Павел Шевченко.

Именно Шевченко курирует коррупционные схемы в "Укртрансбезпеке", Администрации морских портов Украины и "Укрзализныце". Кроме того, недавно Криклий взял к себе в советники одиозного Андрея Батищева, бывшего главы "Укравтодора", набившего руку на откатах с подрядчиков по строительству дорог еще в 2015-2016 годах. А также, в начале ноября 2019 года Криклий уволил действующего директора порта "Южный" Анатолия Яблуновского и назначил на его место директора Мариупольского порта Александра Олейника - ставленника Александра Смирнова, который является так называемым "смотрящим" от Рината Ахметова за портовой отраслью. За короткое время, Олейник организовал работу "Южного" максимально выгодно для "Метинвеста" Ахметова.

Еще один скандал, напоминает издание, связан с недавно опубликованным приказом Криклия о назначении членов наблюдательного совета в крупное инфраструктурное госпредприятие "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта".

"Его доля в грузовом обороте "УЗ" - около 10%. Руководит компанией экс-глава Соломенской райгосадминистрации и фигурант уголовного производства о служебной халатности ценой в 9 млн грн. Игорь Довбань. После Революции Достоинства был советником главы "Укравтодора" Андрея Батищева и якобы имел очень большое влияние на предприятие. В итоге в Набсовет "КДМППЖТ" вошел именно Батищев, как "правая рука" Криклия", - пишет издание.

Министр инфраструктуры цементирует нужные коррупционные схемы не только на уровне руководства, но и в набсоветах. Вопрос в том, кто первым всерьез займется деятельностью Криклия и его подельников по "транспортному картелю"?, - резюмирует автор.