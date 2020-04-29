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  • Министр Криклий в интересах частных авиакомпаний не позволяет украинцам вернуться домой, – Емец
29 апреля 2020, среда, 16:01 725
Политика 2020-04-29T16:03:35+03:00
Українські Новини
Министр Криклий в интересах частных авиакомпаний не позволяет украинцам вернуться домой, – Емец

Министр Криклий в интересах частных авиакомпаний не позволяет украинцам вернуться домой, – Емец

Ярина Вацяк
Владислав Криклий
Владислав Криклий

Более 300 украинских граждан не могут вернуться домой из Объединенных арабских эмиратов из-за того, что Министерство инфраструктуры Украины не дает разрешения на рейс. Об этом написал в Facebook экс-депутат и представитель партии "Голос" Леонид Емец.

"Я обращаюсь к журналистам, эта информация важна и должна быть обнародована. Происходящее неприемлемо с любой точки зрения: с юридической, человеческой морали, здравого смысла. Итак, Министерство инфраструктуры отказало уже двум самолетам, на которых должны были вернуться в Украину более 300 наших граждан", - заявил политик.

По его словам, это касается рейсов FlyDubai из Дубаи 25.04 и AirArabia из Шарджа 28.04, которые должны были вернуть домой граждан Украины, работавших за рубежом, но из-за пандемии потерявших работу. Они с помощью украинских дипломатов нашли самолеты, оплатили перелет, согласились по возвращению пройти обсервацию и даже проплатили проживание в санатории "Жовтень" под Конча-Заспой, договорились с полицией о сопровождении к месту обсервации.

"Все эти люди рассчитывают на ст.33 Конституции Украины, где сказано: "Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в Украину". В любое время! Все эти люди не могут из Дубаи и Эмиратов дойти пешком или доехать на машине, у них есть один путь - самолетом. И единственное, что их не пускает домой, это отказ министра Криклия дать им разрешение на перелет", - заявляет Емец.

"Причем FlyDubai такое разрешение сначала дали, а потом в день вылета! - забрали. С AirArabia та же история, тянули до последнего. Никакого объяснения, почему такая позиция Министерства, никому не предоставлено. Официально. Неофициально ходят слухи, что таким образом закрывают дыры в бюджете частных украинских авиакомпаний", - отметил политик.

Ранее народный депутат Александр Дубинский обвинил министра инфраструктуры Владислава Криклия в махинациях на авиаперевозках. Он заявил, что Министерство под руководством Криклия получает от государства компенсацию за эвакуацию из-за границы украинцев в ​​то время, как граждане сами платят за билеты.

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