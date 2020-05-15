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15 травня 2020, пʼятниця, 13:43 14
Медицина 2020-05-15T14:45:02+03:00
Українські Новини
Степанов пояснив проблеми з використанням українських ПЛР-тестів на коронавірус

Степанов пояснив проблеми з використанням українських ПЛР-тестів на коронавірус

Ярина Вацяк
МОЗ, Максим Степанов, Коронавірус, Covid-19, ПЛР-тести
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

в той час, як МОЗ України засумнівалася в іноземній статистиці по коронавирусу, Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пов'язує проблеми з використанням українських тестів на коронавірус Covid-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з необхідністю налаштування обладнання в лабораторіях.

Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

Міністр зазначив, що допуск на ринок будь-яких товарів медичного призначення дозволяє Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками на підставі отриманих від виробника документів, де є підтвердження проходження випробувань.

"Почали виникати проблеми в деяких лабораторіях, але ці проблеми були пов'язані, в першу чергу, з налаштуванням цих тест-систем. Кожна лабораторія має своє обладнання, свої процедури, і (обладнання) потрібно налаштувати на роботу з тієї чи іншої ПЛР-системою. Після установки вони всі працювали і у нас не виникало проблем ні в Одесі, ні у Львові, ні в інших регіонах", - повідомив Степанов.

За його словами, проблема з українськими тест-системами виникла в Київській референс-лабораторії.

У зв'язку з цим Держліків під час позапланової перевірки передала ці системи в незалежну сертифіковану лабораторію.

Остаточне рішення буде прийнято після отримання звітів лабораторії.

Степанов наголосив, що виробник несе повну відповідальність за використання своїх тест-систем.

Також він повідомив, що крім українських систем використовуються китайські, корейські та чеські ПЛР-системи діагностики коронавірусної інфекції.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Центр громадського здоров'я забракував тести на коронавірус української компанії "Укргентех".

ПЛР-тести цього виробника продемонстрували чутливість і специфічність, яка не відповідає заявленим показникам.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Стапнов заявив, що ПЛР-тестування на коронавірус збільшать втричі, до 20 тисяч на добу.

В Україні тестування на коронавірусну інфекцію методом ПЛР робить всього 59 лабораторій.

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