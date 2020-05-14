В то время, как количество выздоровевших в Украине превысило число новых случаев коронавируса, в МОЗ считают, что это дает возможность переходить к дальнейшему ослаблению карантина.

Об этом заместитель Министра здравоохранения Светлана Шаталова сказала в прямом эфире телеканала НАШ.

"Карантин никто не отменяет... Мы обязаетльно должны бересь себя и друг друга, чтобы не допустить ситуацию, когла наши больницы бцдцт работать на пике своих возможностей", - сказала она.

Чиновница призывает продолжать выполнять ремомендации МОЗ по предотвращению заражения коронавирусом.

В то же время, на вопрос журналиста по поводу того, что в УКраине проводится намного меньше тестов на коронавирус, чем в других странах мира, Шаталова пояснила, что сравнивать статистику тестирования в разных странах невозможно. Кроме того, по ее мнению, возможно, другие страны включают в статистику диагностики коронавируса измерение температуры.

"Возможно, в свою статистику тестирования они включают измерение просто температуры, или быстрые тесты или еще что-то, что можно сказать что это тестирование, но на самом деле нет", - предположила чиновница.

Шаталова утверждает, что Украина дает статистику исключительно по количеству проведенных ПЦР-тестов на коронавирус. "Это сама точная диагностика и она проводится в лаборатории", - утверждает она.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.

Как сообщали Українськi Новини, через неделю заканчивается карантин, продленный Кабмином.

Ранее Зеленский рассказал о втором этапе смягчения карантина.

Также в Минздраве назвали четыре главных критерия для ослабления карантина.