В то время, как количество выздоровевших в Украине превысило число новых случаев коронавируса, в МОЗ считают, что это дает возможность переходить к дальнейшему ослаблению карантина. Об этом заместитель Министра здравоохранения Светлана Шаталова сказала в прямом эфире телеканала НАШ. "Карантин никто не отменяет... Мы обязаетльно должны бересь себя и друг друга, чтобы не допустить ситуацию, когла наши больницы бцдцт работать на пике своих возможностей", - сказала она. Чиновница призывает продолжать выполнять ремомендации МОЗ по предотвращению заражения коронавирусом. В то же время, на вопрос журналиста по поводу того, что в УКраине проводится намного меньше тестов на коронавирус, чем в других странах мира, Шаталова пояснила, что сравнивать статистику тестирования в разных странах невозможно. Кроме того, по ее мнению, возможно, другие страны включают в статистику диагностики коронавируса измерение температуры. "Возможно, в свою статистику тестирования они включают измерение просто температуры, или быстрые тесты или еще что-то, что можно сказать что это тестирование, но на самом деле нет", - предположила чиновница. Шаталова утверждает, что Украина дает статистику исключительно по количеству проведенных ПЦР-тестов на коронавирус. "Это сама точная диагностика и она проводится в лаборатории", - утверждает она. Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина. Как сообщали Українськi Новини, через неделю заканчивается карантин, продленный Кабмином. Ранее Зеленский рассказал о втором этапе смягчения карантина. Также в Минздраве назвали четыре главных критерия для ослабления карантина.