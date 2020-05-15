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15 травня 2020, пʼятниця, 13:42 9
Нерухомість 2020-05-15T14:30:03+03:00
Українські Новини
NAI Ukraine констатує зменшення середньої площі житла за містом майже у 2 рази з 2011

NAI Ukraine констатує зменшення середньої площі житла за містом майже у 2 рази з 2011

Оксана Соболь
Будівництво, Київська область, ціни на житло, тенденції, котеджна нерухомість
Котеджна нерухомість. Фото: Скріншот відео
Котеджна нерухомість. Фото: Скріншот відео

Консалтингова компанія NAI Ukraine заявляє, що з 2011 року середня площа заміської нерухомості зменшилася з 123 кв. м до 69 кв. м.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Класичні котеджі площею понад 250 кв. м втрачають популярність, проте попитом користуються приватні заміські будинки з меншою квадратурою. Поряд зі стандартним класичним стилем все популярнішими стають проекти в скандинавському стилі і стилі модерн. Середня площа заміської нерухомості зменшується з 123 кв. м до 69 кв. м", - сказано в ньому.

При цьому з початку 2010-х років спостерігається збільшення частки багатоповерхової забудови і таунхаусів.

У 2011 році частка будинків заввишки понад 16 поверхів у заміській забудові становила 2%, а у 2019 році - вже 17%.

Частка 13-15-поверхових будинків зросла з 6% в 2011 році до 12% в 2019 році, 9-12-поверхових будинків - з 15% до 25%, 6-8-поверхових будинків - з 3% до 7%, а частка 3-5-поверхових будинків зменшилася з 13% до 8%.

Частка 1-2-поверхових будинків зменшилася з 61% до 30%, але при цьому залишається найбільшою серед інших типів забудови.

Відзначається, що зростання цін на заміське житло за останні 5 років коливається на рівні 15-20% в той час, як середнє зростання цін на київську нерухомість за аналогічний період досягає 11%.

На вартість заміського житла впливає віддаленість від столиці, якість реалізації проекту, його загальна концепція, а також наявність розвиненої інфраструктури.

При середньому бюджеті покупки у 48,6 тис. доларів за містом можна придбати квартиру площею до 100 кв. м або невеликий таунхаус, тоді як у Києві за таку ж суму можна розраховувати на квартиру площею 50-60 кв. м у багатоповерхівці економ - або комфорт-класу, або на 1-кімнатну квартиру в будинку бізнес-класу.

При бюджеті в 29,1 тис. доларів за містом можна придбати 2-кімнатну квартиру (45-60 кв. м) або дачний будиночок площею 40-50 кв. м, у Києві - квартиру площею 30-40 кв. м у будинку економ - або комфорт-класу.

Серед перспективних напрямків для заміської забудови експерти NAI Ukraine називають Ірпінь, Бучу і Гостомель, а також Києво-Святошинський напрямок в цілому для різних форматів.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні квартири в Києві на первинному ринку нерухомості здешевшали на 1,5% на вторинному ринку - на 3,5%.

NAI Ukraine прогнозує підвищення попиту на котеджну нерухомість.

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