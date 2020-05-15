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15 травня 2020, пʼятниця, 13:22 11
Верховна Рада і партії 2020-05-15T14:30:03+03:00
Українські Новини
Апарат Ради скасував 7 тендерів по закупівлі товарів на 9 млн гривень через скорочення витрат

Апарат Ради скасував 7 тендерів по закупівлі товарів на 9 млн гривень через скорочення витрат

Елена Новикова
Тендер, Верховна Рада, Prozzoro, Апарат Ради
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

Управління справами Апарату Верховної Ради, яка з наступного тижня почне працювати в режимі чергових пленарних засідань, 13 і 14 травня скасувало 7 тендерів по закупівлі товарів на загальну суму 9 млн гривень у зв'язку з скороченням витрат.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Так, 28 лютого апарат Ради оголосив тендер на закупівлю 2 рентген-інтроскопів для огляду багажу відвідувачів за 1,9 млн гривень, а 19 березня - оголосив другий тендер на закупівлю 2-х рентген-інтроскопів для огляду багажу відвідувачів за 1,8 млн гривень.

Також 28 лютого апаратом оголошено тендер на закупівлю 750 одиниць прапорів, підлогових підставок, флагштоків, флагштоків з розширювачем, підставок підлогових багатосекційних за 850 тис. гривень, 20 лютого - тендер на закупівлю обладнання синхронного перекладу мов для проведення весняної сесії парламентської асамблеї НАТО (16 штук) за 612 тис. гривень, 14 лютого - тендер на 12 комплектів багатофункціональних цифрових апаратів за 2,7 млн гривень, 17 лютого - тендер на закупівлю багатофункціональних пристроїв, принтерів для кольорового друку, комп'ютерного обладнання та запасних частин до комп'ютерної техніки за 463,5 тис. гривень та 17 лютого - тендер по закупівлі робочих станцій в комплекті і ноутбуків в комплекті за 790 тис. гривень.

Згідно з інформацією на сайті, всі вищезгадані торги в період з 13 по 14 травня визнані такими, що не відбулися в зв'язку з скороченням витрат.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні апарат Ради закупив 10 тис. медичних масок і 25 пар захисних окулярів за 172 тис. гривень, а також закупив медичні маски і рукавички на 33 тисячі гривень.

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