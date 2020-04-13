Рада закупила медицинских масок и защитных очков почти на 200 тыс. гривен

Управление делами аппарата Верховной Рады закупило 10 тыс. медицинских масок, которых в киевскую аптечную сеть завезли 190 тыс., и 25 пар защитных очков за 172 тыс. гривен (с НДС).

Об этом свидетельствует информация, обнародованная в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Договор о покупке масок заключен 9 апреля, защитных очков - 8 апреля.

Согласно договору о закупке масок, управление закупило 10 тыс. нетканных медицинских масок "Виола" за 15,88 гривен/единица (без НДС) у ООО "Эпицентр К".

Общая сумма без учета НДС составила 158 800 гривен, с НДС - 169 916 гривен.

Срок поставки товаров составляет 5 дней с момента заключения договора, а срок оплаты госведомством - 10 рабочих дней с момента получения товара в полном объеме.

Согласно договору о закупке защитных очков, управление закупило 25 пар очков "Piton" за 65 гривен/единица (без НДС) у ООО "Ваш автограф".

Общая сумма без НДС составила 1 625 гривен, с НДС - 1 950 гривен.

Предприятие обязано предоставить очки в течение 10 дней со дня составления договора.

В свою очередь, госведомство должно оплатить товар за средства государственного бюджета в течение 10 дней после его получения.

Как сообщали Українськi Новини, Рада закупила медицинские маски и перчатки на 33 тысячи гривен.

Тем временем финансирование Минздрава в доработанном госбюджете предлагают увеличить на 16,7%.