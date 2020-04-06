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06 апреля 2020, понедельник, 17:13 625
Верховная Рада и партии 2020-04-06T18:15:02+03:00
Українські Новини
Рада закупила медицинские маски и перчатки на 33 тысячи гривен

Рада закупила медицинские маски и перчатки на 33 тысячи гривен

Елена Новикова
Prozorro, Закупки Prozorro, медицинские маски, Перчатки
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Управление делами аппарата Верховной Рады закупило у 1 тыс. медицинских масок и 2,5 тыс. нитриловых перчаток за 33 тыс. гривен (С НДС), в то время, как 30 марта Рада приняла закон о дистанционной работе.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Договоры заключены 3 апреля.

Согласно договору о закупке масок, управление закупило 1 тыс. одноразовых медицинских масок типа "Стандарт 203" FFP2 NR за 15 гривен/единица (без НДС) у научно-производственного предприятия "Стандарт".

Общая сумма без НДС составила 15 тыс. гривен, с НДС - 18 тыс. гривен.

Согласно договору о закупке перчаток, управление закупило 2,5 тыс. пар нитриловых перчаток Sky Blue Unex за 250 гривен/упаковка (в упаковке 100 штук или 50 пар) (без НДС) у ООО "Клинспот".

Общая сумма без НДС составила 12,5 тыс. гривен, с НДС - 15 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Рада намерена провести внеочередное пленарное заседание для рассмотрения изменений в государственный бюджет на 2020 год 8 или 9 апреля.

Также на внеочередном заседании 30 марта Рада провалила голосование за изменения в госбюджет-2020.

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