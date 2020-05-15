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15 травня 2020, пʼятниця, 11:17 17
Медицина 2020-05-15T11:45:02+03:00
Українські Новини
Після запуску системи медгарантій близько 332 медустанов на межі закриття, – Степанов

Після запуску системи медгарантій близько 332 медустанов на межі закриття, – Степанов

Ирина Николенко
Медицина, МОЗ, Максим Степанов, Лікарня
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Після того, як в Україні з 1 квітня запустили систему медичних гарантій, більше 300 лікарень можуть закритися, а заяви про збільшення та збільшення бюджетів, різні речі. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував заяву медичних установ про збільшення фінансування, передають Українські Новини.

Міністр охорони здоров'я прокоментував заяву кількох медичних установ про збільшення бюджету в цьому році порівняно з минулим роком. "Заявляли про збільшення бюджетів і збільшення бюджетів – це трохи різні речі", – повідомив Максим Степанов.

З його слів, після того, як з 1 квітня в Україні запустилася програма медичних гарантій, близько 332 лікарень можуть закритися.

Він повідомив, що міністерство не може проводити експерименти над медициною, також їх не проводила жодна країна світу.

Також міністр зазначив, що медичні установи повинні отримати фінансування в цьому році не нижче, ніж у 2019 році.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я планує додатково фінансувати первинну і екстрену допомогу.

Максим Степанов повідомив, що в 2021 році українська медицина повинна отримувати 6% від ВВП.

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