Перед вихідними долар і євро знову "просіли" в ціні. Курс валют на 15 травня

Поки гривня продовжує дорожчати, в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 14 травня на 3,69 коп. до 26,9119 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,05% до 26,5989 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 8,49 коп. до 28,5339 UAH/EUR, курс продажу знизився на 9,61 коп. до 29,0581 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,5989 26,9119 28,5339 29,0581 3,13 3,71 Максимальний 26,7200 27,2500 28,7500 29,3500 3,53 5,00 Мінімальний 26,4000 26,8000 28,1500 28,8400 2,30 3,55

Як повідомляли Українські Новини, обсяг коштів, які розміщені фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшився на 1% до 607,238 млрд гривень станом на 1 травня, в той час, як у березні населення масово відкривало валютні депозити.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15-17 травня, на 1,05 коп. до 26,6792 UAH/USD.