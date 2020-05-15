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15 травня 2020, пʼятниця, 10:22 25
Lifestyle 2020-05-15T10:28:07+03:00
Українські Новини
Сьогодні відзначають Міжнародний день сім'ї – привітання у віршах та картинках

Сьогодні відзначають Міжнародний день сім'ї – привітання у віршах та картинках

Ирина Николенко
привітання в картинках, Свято сьогодні, привітання у віршах, Сім'я
Міжнародний день сім'ї. Фото: mk.gov.ua
Міжнародний день сім'ї. Фото: mk.gov.ua

Сьогодні не тільки православні християни відзначають День святих Бориса і Гліба, але також українці святкують Міжнародний День сім'ї. Українські Новини зібрали привітання у віршах і картинках, як привітати рідних з Днем сім'ї.

Історія свята

Міжнародний день сім'ї відзначається щорічно 15 травня з 1994 року. У 1989 році Асамблея ООН проголосила 1994 рік Міжнародним роком сім'ї. Головна мета свята – зрозуміти проблеми сім'ї і країнам об'єднатися для вирішення серйозних питань, пов'язаних із сім'єю.

Як провести День сім'ї

Як відсвяткувати цей день, більшість сімей вигадують самі, так як особливих традицій святкування ще немає. Цей день можна провести з найріднішими людьми. Можна приготувати спільну вечерю, подивитися фільми або пограти в настільні ігри.

Привітання у віршах

С Международным днем семьи!

Улыбок вам и солнца.

Пускай всегда добра лучи

Сияют вам в оконце.

Пускай не будет ссор, невзгод.

Здоровья вам, терпения!

Пусть праздник будет круглый год

И каждое мгновение.

Пускай кружится голова

От сказочной удачи.

В семье у вас любовь жива,

А это много значит.

 

Есть в жизни ценности большие,

Их не продать и не купить.

И отмечают во всём мире

Международный день семьи!

Пусть счастье входит в каждый дом,

Пусть в доме пахнет пирогом,

Пусть звонкий смех детей звучит,

Любовь всегда в семье царит!

 

Нет ничего важнее в жизни

Родных людей, родной семьи,

Сегодня всем мы пожелаем,

Чтоб семьи берегли свои,

Любите близких, уважайте,

Дарите им свое тепло,

Вниманья больше уделяйте,

Ведь с ними вам так повезло!

 

Міжнародний день сім'ї. Картинка: inforoom.com.uaМіжнародний день сім'ї. Картинка: inforoom.com.ua

Привітання в картинках. Картинка: facenews.uaПривітання в картинках. Картинка: facenews.ua

Привітання з Міжнародним днем сім'ї. Картинка: facenews.uaПривітання з Міжнародним днем сім'ї. Картинка: facenews.ua

15 травня - Міжнародний день сім'ї. Картинка: v24.com.ua15 травня – Міжнародний день сім'ї. Картинка: v24.com.ua

Як повідомляли Українські Новини, у другу неділю травня, в Україні святкували День матері. Також можна подивитися комедії всією сім'єю.

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