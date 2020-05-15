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15 травня 2020, пʼятниця, 10:08 50
Судова влада 2020-05-15T11:45:03+03:00
Українські Новини
СБУ звільнила підозрюваного у держзраді генерал-майора Шайтанова

СБУ звільнила підозрюваного у держзраді генерал-майора Шайтанова

Ярина Вацяк
СБУ, держзрада, Валерій Штайнов
Шайтанів. Фото: ssu.gov.ua
Шайтанів. Фото: ssu.gov.ua

Генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який підозрюється у державній зраді і тероризмі, Служба безпеки України звільнила після того, як Шайтанов оскаржив арешт.

Про це Українським Новинам повідомив голова СБУ Іван Баканов.

"Ми його звільнили", - сказав він.

Баканов зазначив, що іншого рішення і не могло бути, оскільки Шайтанов підозрюється у вчиненні кримінальних злочинів.

Глава СБУ не уточнив, коли саме був підписаний наказ про звільнення Шайтанова.

При цьому військове звання у нього залишається.

Як повідомляли Українські Новини, раніше журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, згідно з якою спецоперацію із затримання Корбана проводив колишній керівник спецпідрозділу Служби безпеки України "Альфа" Шайтанов, причетний до штурму Будинку профспілок в Києві.

Після чого Служба безпеки України затримала Валерія Шайтанова за підозрою в плануванні вбивства колишнього командира добровольчого батальйону сил антитерористичної операції Адама Осмаєва за завданням російських спецслужб.

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