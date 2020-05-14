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14 мая 2020, четверг, 19:27 59
Судебная власть 2020-05-14T20:00:02+03:00
Українські Новини
Генерал-майор СБУ Шайтанов обжаловал арест

Генерал-майор СБУ Шайтанов обжаловал арест

Надежда Комендантова
СБУ, Арест, Обжалование, Аппеляция, Валерий Шайтанов
Шайтанов. Фото: ssu.gov.ua
Шайтанов. Фото: ssu.gov.ua

Генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов обжаловал решение Шевченковского районного суда Киева, который избрал ему меру пресечения в виде содержание под стражей сроком на 60 суток.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Жалоба подана его защитой в Киевский апелляционный суд.

Заседание суда назначено на 28 мая на 11:30.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева. Вскоре контрразведка СБУ задержала фигуранта по этому делу.

Ранее сообщалось о том, что журналист Юрий Бутусов обнародовал информацию, согласно которой спецоперацию по задержанию Корбана проводил бывший руководитель спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа" Шайтанов, причастный к штурму Дома профсоюзов в Киеве.


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