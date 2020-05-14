Генерал-майор СБУ Шайтанов обжаловал арест

Генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов обжаловал решение Шевченковского районного суда Киева, который избрал ему меру пресечения в виде содержание под стражей сроком на 60 суток.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Жалоба подана его защитой в Киевский апелляционный суд.

Заседание суда назначено на 28 мая на 11:30.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева. Вскоре контрразведка СБУ задержала фигуранта по этому делу.

Ранее сообщалось о том, что журналист Юрий Бутусов обнародовал информацию, согласно которой спецоперацию по задержанию Корбана проводил бывший руководитель спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа" Шайтанов, причастный к штурму Дома профсоюзов в Киеве.



