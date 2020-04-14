Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева

Служба безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в планировании убийства бывшего командира добровольческого батальона сил антитеррористической операции Адама Осмаева по заданию российских спецслужб.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Так, сегодня был задержан генерал-майора СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева", - сказано в нем.

Отмечается, что СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют, что Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Указано, что это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи.

"К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю Независимости", - заявил глава СБУ Иван Баканов.

По его убеждению, это задержание - свидетельство того, что новые подходы в работе службы дают свои весомые результаты.

"Мы не просто делаем СБУ более эффективной, но и очищаем ее. Акцентируем внимание на контрразведке и вопросах государственной безопасности. И будем в дальнейшем защищать страну и выявлять предателей, независимо от того, какие должности они занимают", - подчеркнул Баканов.

Как свидетельствуют материалы дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился в агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ Игоря Егорова.

Последний является сотрудником департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

Отмечается, что следствие также владеет неоспоримыми доказательствами того, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины.

За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долларов и паспорт гражданина РФ.

Указано, что в качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

Подготовка к этим преступлениям четко зафиксирована в материалах дела.

Кроме того, Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию об обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО/ООС и о задействованных в них сотрудниках, о международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны, о сотрудниках руководящего звена департамента контрразведки, оперативных подразделений СБУ и ЦСО "А", об украинских разведывательных органах, о подборе и вербовке офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

Зафиксированы агентурные встречи на территории европейских стран: сотрудника ФСБ РФ Егорова с Шайтановым и с другими гражданами Украины, которые были привлечены к выполнению задач российской спецслужбы.

На данный момент продолжаются неотложные следственные действия.

Проводятся обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также граждан Украины, подозреваемых в принадлежности к агентурному аппарату Егорова, устанавливаются обстоятельства их противоправной деятельности.

Отдельно отмечается, что, используя свое служебное положение, Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров службы.

В ходе досудебного расследования будет определена их причастность к разглашению сведений с ограниченным доступом.

Решается вопрос о сообщении Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.111 ( государственная измена) и ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса и избрании меры пресечения.

Задержание Шайтанова. Фото: ssu.gov.ua

Как сообщали Українськi Новини, в январе Святошинский районный суд Киева арестовал подозреваемого в организации убийства бывшего бойца добровольческого батальона сил АТО Амины Окуевой Игоря Редькина.