підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.55 29.1
˟
15 травня 2020, пʼятниця, 09:00 22
Суспільство 2020-05-15T11:30:05+03:00
Українські Новини
Україна 65-й день на карантині. До закінчення залишився тиждень

Україна 65-й день на карантині. До закінчення залишився тиждень

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Карантин. Фото: freepik
Карантин. Фото: freepik

Сьогодні розпочався 65-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19, його послаблять при чотирьох основних критеріях.

На засіданні Кабміну 4 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 травня.

До цієї дати залишилося 7 днів.

В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.

Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії.

Громадян закликали мінімізувати появу на вулиці і носити засоби захисту.

4 травня на засіданні Кабмін зняв ряд карантинних обмежень з пропозиціями міністерств з 11 травня.

Таким чином, з 11 травня дозволяється робота закладів торгівлі непродовольчими товарами, робота літніх терас кафе і ресторанів на відкритому повітрі, а також закладів харчування на винос, закладів культури за бажанням цих закладів, також дозволяється діяльність нотаріусів, адвокатів, аудиторів.

Також з 11 травня відкриваються парки і сквери, салони краси, частково музеї.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, пвіслюку дводенного падіння кількість нових випадків коронавірусу в Києві різко збільшилася.

Раніше ВООЗ заявила про п'ять методів лікування коронавірусу, що дозволяють полегшити протікання хвороби.

Більше новин про: Карантин Коронавірус коронавірус в Україні Карантин в Україні

В ЗСУ зареєстровано 2 нових випадки зараження на к...
Після дводенного падіння кількість нових випадків ...
Скасування турів на травневі свята призвело до зна...
У МОЗ назвали чотири головні критерії для ослаблен...
Україна 65-й день на карантині. До закінчення залишився тиждень
СБУ звільнила підозрюваного у держзраді генерал-майора Шайтанова
Новини
У Київській області після зниження збільшилася кількість нових заражених коронавірусом 11:31
У квітні 52 депутата Ради отримали компенсацію за оренду житла на 1,2 млн гривень 11:30
Збитки АТ "Хмельницькгаз" за перший квартал 2020 року вже склали 15,2 млн. гривень 11:26 Прес-реліз
Зеленський зняв з онуки італійського диктатора Муссоліні санкції 11:23
Після запуску системи медгарантій близько 332 медустанов на межі закриття, – Степанов 11:17
більше новин
У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень попри обіцянку Зеленського 12:42 Документ
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
У Коломойського немає влади над Зеленським, – політолог Якубін 18:19
Джека Ма знову запрошують до Харкова – на цей раз у "Екополіс ХТЗ" Ярославського 10:05
більше новин
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень попри обіцянку Зеленського 12:42 Документ
Бізнес закликає Кабмін узаконити електронні трудові книжки 18:23
На КПП "Шегині", що на кордоні з Польщею всіх будуть перевіряти на коронавірус, - ЗМІ 13:41
більше новин
За добу коронавірусом в світі захворіли 94 тисячі осіб. Дані на 15 травня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok