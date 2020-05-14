В Україні запустили програму для космічних стартапів Yangel Big Bang

В той час, як Держкосмос очолив одеський бізнесмен Усов, який консультував Tesla і NASA, Державне космічне агентство відкрило програму для стартапів Yangel Big Bang.

Про це йдеться у повідомленні агентства, передають Українські Новини.

"Космічні технології - це не тільки ракети і супутники. Їх можна застосовувати у багатьох проектах: від аграрних до оборонних, від освітніх до телекомунікаційних. Yangel Big Bang - це онлайн-програма Державного космічного агентства, яка буде готувати космічні стартапи до участі в Yangel Accelerator, його запуск планується восени", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що програма відкрита для команд, які планують працювати над своїм продуктом в Україні і по всьому світу.

"Щоб потрапити у відбір, потрібно мати презентацію продукту у вигляді слайдів або відео і успішно пройти інтерв'ю з координаторами", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що участь у преакселераційній програмі безкоштовна, протягом 4 тижнів учасники будуть працювати з найбільш досвідченими менторами, представниками Державного космічного агентства і лідерами українського бізнесу.

Проєкт, який пропонує команда, повинен належати до однієї з наступних тем: супутники, запуски і польоти космос на Землі, нові горизонти.

Згідно з повідомленням, стартапи, які покажуть найбільш приголомшливі результати, отримають запрошення на наступний етап: 12-тижневу акселераційну програму в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, у Держкосмосі робітники отримують до 10 тис. гривень на місяць, директора - в десятки разів більше.

Водночас, космос тепер можуть підкорювати суб'єкти всіх форм власності.