подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
  • Новости
  • Экономика
  • В Госкосмосе рабочие получают до 10 тыс. гривен в месяц, директора - в десятки раз больше
12 февраля 2020, среда, 12:53 909 Инфографика
Экономика 2020-02-12T20:42:04+02:00
Українські Новини
В Госкосмосе рабочие получают до 10 тыс. гривен в месяц, директора - в десятки раз больше

В Госкосмосе рабочие получают до 10 тыс. гривен в месяц, директора - в десятки раз больше

Петр Стуженко
Государственное космическое агентство, Госкосмос, Зарплаты, Бюджет, КБ Южное
Государственное космическое агентство Украины, Госкосмос Фото: Госкосмос
Государственное космическое агентство Украины, Госкосмос Фото: Госкосмос

В 2018 году средняя зарплата директоров госпредприятий, связанных с космической отраслью в Украине, составляла 106 тыс. грн. Гендиректор КБ "Южное" Александр Дегтярев, в свою очередь, того же года получил выплат на сумму более 5,5 млн грн.

Председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский опубликовал инфографику со ссылкой на финансовые показатели космических госпредприятий 2018 года.

В ней, в частности, данные по заработной плате работников государственных космических предприятий. Отмечается, что средняя зарплата в Госкосмосе составляет 10,5 тыс. грн, а обычный рабочий получает 8,5 тыс. грн. 

"По крайней финансовой отчетности по состоянию на 2018 год, предприятия Госкосмоса смогли заработать 74,7 млн грн убытков вместо запланированных 163 млн прибыли. И вишенка на торте: средняя зарплата управленцев по предприятиям Госкосмоса - 10,6 тыс. грн в месяц. А рабочих - 8,5 тыс. грн. То есть даже не конкурирует с распространенными торговыми сетями АТБ и "Сильпо", - комментирует инфографику Каневский.

Эксперт добавил, что с 18 когда действующих предприятий украинского Госкосмоса 5 в состоянии прекращения, 1 - в состоянии банкротства. Среди них - Киевский радиозавод , Днепрокосмос, Харьковский завод электроаппаратуры и др. 

"Это все потерянные рабочие места и технологии", - пояснил Глеб Каневский.

К слову, в конце 2019 гендиректор КБ "Южное" Александр Дегтярев выписал себе под новый год премию в 608 000 гривен.

В 2018 году Дегтярев занял пятое место в рейтинге самых высокооплачиваемых руководителей государственных предприятий Украины, его годовая зарплата составила 5 509 203 гривны.

Больше новостей о: Государственное космическое агентство Госкосмос Зарплаты Бюджет КБ Южное

В Государственном космическом агентстве проходит о...
Госкосмос возглавил одесский бизнесмен Усов, котор...
Для погашения долгов по зарплатам шахтерам выделил...
Минкульт выделил националистам половину бюджета на...
Эвакуация украинцев из Уханя состоится тогда, когда не будет риска проникновения коронавируса в Украину, - Гончарук
Необходимо срочно менять Уголовный кодекс, иначе весны с посадками мы не дождемся, - Арахамия
Новости
В Британии приговорили к двум годам женщину, которая пыталась открыть дверь самолета в полете 21:12
В Угледаре из-за долгов за свет может затопить 2 прибыльные госшахты 20:49
Facebook заблокировал больше ста антиукраинских аккаунтов и групп 20:35
Правительство имеет стратегию для реализации всех задач, поставленных президентом Зеленским, - Гончарук 20:10
Гривна на межбанке продолжает падать 20:01
больше новостей
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу 23:15
Все возможно: Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана 09:23
Снег с дождем и штормовыми ветрами атакуют: прогноз погоды на среду 21:00
больше новостей
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Микрофон.Радио.Фото: pixabay
В Украине запустили круглосуточное радио с аудиосказками на украинском с озвучками Жадана и Кристины Соловий 10:42
Чтобы получить новые книги у министра Бородянского, библиотеки будут обязаны показать нового читателя 17:55
Будет для меня наукой: Арахамия извинился за слова о возобновлении подачи воды в Крым 19:27
больше новостей
София Федина получила в ГБР подозрение за угрозы Зеленскому
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok