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02 октября 2019, среда, 17:48 123
Верховная Рада и партии 2019-10-02T17:52:22+03:00
Українські Новини
Космос теперь могут покорять субъекты всех форм собственности

Космос теперь могут покорять субъекты всех форм собственности

Вид Земли из космоса. Фото: NASA
Вид Земли из космоса. Фото: NASA

Верховная Рада разрешила космическую деятельность субъектам всех форм собственности.

За принятие соответствующего законопроекта №1071 от 29 августа в целом проголосовали 308 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается определить, что субъектами космической деятельности могут быть предприятия, учреждения и организации любой формы собственности и организационно-правовой формы.

Документ предлагает предусмотреть, что государственную политику в сфере космической деятельности осуществляет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере космической деятельности (Госкосмос).

При этом предусмотрено, что субъект хоздеятельности, который планирует заняться космической деятельностью, должен подать Госкосмосу декларацию о намерении заняться такой деятельностью. При этом предложенная законопроектом декларация является лишь инструментом для входа субъектов космической деятельности частной формы собственности на этот рынок.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада была готова открыть доступ частным компаниям к ракетно-космической отрасли. Тем временем Илон Маск представил космический корабль, который поможет построить города на Марсе.

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