Кандидатуру на мовного омбудсмена подадуть до 5 червня, – Мінкульт

Після того, як Кабмін звільнив мовного омбудсмена Тетяну Монахову, Міністерство культури та інформаційної політики має намір подати кандидатуру на посаду уповноваженого із захисту державної мови до 5 червня. Про це повідомила тимчасово виконуюча обов'язки міністра культури Світлана Фоменко в ході засідання парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, передають Українські Новини.

Як повідомила Світлана Фоменко, до 5 червня Кабінет міністрів повинен прийняти рішення щодо кандидатури на посаду мовного омбудсмена.

З її слів, на цю посаду не передбачений конкурс. Але у міністерстві пропонують зробити прозорий відбір.

"Ми готуємо в міністерстві внутрішній порядок, звичайно, ми хочемо прозорий відбір: спочатку оголошення на сайті про подання кандидатур, які відповідають вимогам закону і потім шляхом залучення громадськості до обговорення ми подамо кандидатуру від міністерства, але жодна процедура не регламентована", – повідомила Фоменко.

Також заступниця голови гуманітарного комітету Євгенія Кравчук на своїй сторінці в Facebook написала, що за підсумками засідання комітет буде звертатися до Кабінету Міністрів щодо здійснення призначення на посаду уповноваженого. Крім того, щодо можливості створити секретаріат і низку агентств, у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Як повідомляли Українські Новини, уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова вирішила подати у відставку.

У доопрацьованому проекті державного бюджету на 2020 рік скоротили витрати на функціонування Інституту національної пам'яті на 49,9%, або на 64,780 млн гривень до 65,106 млн гривень, а також на Уповноваженого по захисту державної мови – на 9,4%, або на 1,650 млн гривень до 15,886 млн гривень.