підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.6 29.2
˟
14 травня 2020, четвер, 18:45 7
Кабмін 2020-05-14T21:00:02+03:00
Українські Новини
Кандидатуру на мовного омбудсмена подадуть до 5 червня, – Мінкульт

Кандидатуру на мовного омбудсмена подадуть до 5 червня, – Мінкульт

Ирина Николенко
Кабмін, Міністерство культури України, Тетяна Монахова, Мовний омбудсмен, Світлана Фоменко
Кандидатуру на мовного омбудсмена подадуть до 5 червня. Фото: Медіаняня
Кандидатуру на мовного омбудсмена подадуть до 5 червня. Фото: Медіаняня

Після того, як Кабмін звільнив мовного омбудсмена Тетяну Монахову, Міністерство культури та інформаційної політики має намір подати кандидатуру на посаду уповноваженого із захисту державної мови до 5 червня. Про це повідомила тимчасово виконуюча обов'язки міністра культури Світлана Фоменко в ході засідання парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, передають Українські Новини.

Як повідомила Світлана Фоменко, до 5 червня Кабінет міністрів повинен прийняти рішення щодо кандидатури на посаду мовного омбудсмена.

З її слів, на цю посаду не передбачений конкурс. Але у міністерстві пропонують зробити прозорий відбір.

"Ми готуємо в міністерстві внутрішній порядок, звичайно, ми хочемо прозорий відбір: спочатку оголошення на сайті про подання кандидатур, які відповідають вимогам закону і потім шляхом залучення громадськості до обговорення ми подамо кандидатуру від міністерства, але жодна процедура не регламентована", – повідомила Фоменко.

Також заступниця голови гуманітарного комітету Євгенія Кравчук на своїй сторінці в Facebook написала, що за підсумками засідання комітет буде звертатися до Кабінету Міністрів щодо здійснення призначення на посаду уповноваженого. Крім того, щодо можливості створити секретаріат і низку агентств, у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Як повідомляли Українські Новини, уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова вирішила подати у відставку.

У доопрацьованому проекті державного бюджету на 2020 рік скоротили витрати на функціонування Інституту національної пам'яті на 49,9%, або на 64,780 млн гривень до 65,106 млн гривень, а також на Уповноваженого по захисту державної мови – на 9,4%, або на 1,650 млн гривень до 15,886 млн гривень.

Більше новин про: Кабмін Міністерство культури України Тетяна Монахова Мовний омбудсмен Світлана Фоменко

Кабмін хоче призначити голову Держрезерву без конк...
Мінкульт витратить майже 30 млн гривень на закупів...
Кабмін звільнив мовного омбудсмена Монахову...
Мовний омбудсмен Монахова вирішила звільнитися...
Кабмін дозволив роботу непродовольчих ринків
Рада дозволила не сплачувати єдиний соцвнесок тимчасово непрацюючим ФОПам
Новини
У Болгарії понад дві тисячі громадян вийшли на мітинги проти продовження карантину 21:15
Ситник зізнався, що начальник ГУ НАБУ Калужинський - його кум 21:04
Ситник подав позов до ЄСПЛ з-за штрафу 3,4 тис. гривень за відпочинок в Рівненській області 20:42
Бойко вимагає зниження комунальних тарифів через падіння цін на нафту та газ 20:24
"Укренерго" прогнозує зниження виробництва електроенергії 20:17
більше новин
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
Росіянину загрожує до 12 років в'язниці за розбійні напади на київські аптеки та кредитні установи, - Крищенко 11:11
На Донбасі бойовики поранили одного бійця ЗСУ і втратили п'ятьох "бійців" 08:27
У Бахматюка відповіли на закиди Шабуніна: керівник ЦПК систематично бреше 10:56
більше новин
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень попри обіцянку Зеленського 12:42 Документ
Бізнес закликає Кабмін узаконити електронні трудові книжки 18:23
У Зеленського хочуть обкласти громадян новим податком - "культурним збором" 11:24
більше новин
У Мінінфраструктури представили план відновлення пасажирських перевезень. Що запустять на 1-му етапі
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok