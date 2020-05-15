З листом СБУ про ризики неконтрольованого зростання "зеленої" генерації в Кабміні розбереться колишній директор "зелених" електростанцій

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив розібратися з аргументами, що викладені в листі Служби безпеки України від 03.04.2020 року про загрози дестабілізації об'єднаній енергетичній системі України, міжвідомчій робочій групі, до складу якої увійдуть представники Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, Міністерства фінансів, а також Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) та Державного агентства з енергоеффе ктівності і енергозбереження.

Про це йдеться у відповіді Кабінету Міністрів України на інформаційний запит Українських Новин.

"Резолюцією прем'єр-міністра України від 08.04.2020 №14522/1/1-20 (додається) відповідальним за розгляд указанного вказаного вище листа Служби безпеки України визначено Мінекоенерго разом з Мінекономіки, Мінфіном, НКРЕКП та Держенергоефективності", - йдеться у відповіді.

Як видно з самого тексту доручення прем'єр-міністра, учасники групи повинні розглянути порушені питання та про результати поінформувати СБУ та Кабмін. При цьому, доручення розписано окрім Мінекоенерго особисто на міністра економіки Ігоря Петрашка, міністра фінансів Сергія Марченка, голову НКРЕКП Валерія Тарасюка та т.в.о. голови Держагентства з енергоефективності Олену Товстенко.

У листі СБУ, що адресоване Верховній Раді, Офісу Президента, Кабінету Міністрів та Міністерству енергетики за підписом главы СБУ Івана Баканова повідомляється про загрози дестабілізації енергосистеми через неконтрольоване зростання "зеленої" енергетики разом з експериментами щодо скорочення обсягів атомної енергетики.

За підрахунками спецслужби, вже в 2020 році виробництво електроенергії ВДЕ складе близько 9 млрд кВт-год електроенергії, а сума виплат виробникам за "зеленим тарифом" складе понад 47 млрд гривень (без ПДВ). При цьому, неконтрольований розвиток ВДЕ при відсутності високоманеврових і регулюючих потужностей призведе до дисбалансу об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України та створить передумови до виникнення аварійних ситуацій в енергосистемі. Як рішення пропонується прискорити перехід до "зеленим аукціонів" та заборонити видавати технічні умови для підключення до енергосистеми об'єктів ВДЕ, які перешкоджають видачі потужностей діючими видами генерації.

Усі зазначені в дорученні чиновники, за винятком міністра фінансів, так чи інакше займалися та займаються питаннями енергетики. Навіть міністр економіки Ігор Петрашко в 2001-2002 роках працював в скандально відомому американському енергетичному гіганті Enron.

Одночасно, визначений головним у групі перший заступник міністра енергетики Віталій Шубін до роботи в міністерстві мав пряме відношення до сфери, яка як раз й називається в листі СБУ причетною до проблеми, що виникла. У 2011-2014 роках він працював в компанії ДТЕК українського бізнесмена Ріната Ахметова, який сьогодні є власником більшої частини "зеленої" генерації України. А в 2017-2019 роках працював директором Арцизької, Ізмаїльської, Кілійської, Суворовської та Дніпро-Бузької вітрових електростанцій.

Питанню про те, чи не спостерігається конфлікт інтересів у зв'язку з тематикою даного листа, ані в дорученні прем'єра, ані у відповіді Кабміну не приділяється увага.

Нагадаємо, раніше СБУ попросила Раду впровадити модель проведення "зелених аукціонів" для недопущення дисбалансу в ОЕС України через велику кількість виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

У той же час, у відповідь на інформаційний запит Українських Новин СБУ повідомила, що на лист Івана Баканова про існуючу загрозу для об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) через велику кількість виробників електроенергії з ВДЕ, що був направлений Президенту, спікеру та прем'єр-міністру, відповіді так й не були отримані.

Як повідомляли Українські Новини, ціна на електроенергію в Україні сьогодні вже више, ніж в європейських країнах.