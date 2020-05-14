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14 мая 2020, четверг, 07:22 788 Документ
Экономика 2020-05-14T08:15:01+03:00
Українські Новини
Баканову никто не ответил на тревожное письмо о дестабилизации в энергетике – ни Зеленский, ни Разумков, ни Шм

Баканову никто не ответил на тревожное письмо о дестабилизации в энергетике – ни Зеленский, ни Разумков, ни Шмыгаль

Павел Твердохлиб
СБУ, Энергетика, Электроэнергия, Зеленая энергетика, Иван Баканов, ОЭС
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что на письмо главы СБУ Ивана Баканова о существующей угрозе для объединенной энергетической системы (ОЭС) из-за большого количества производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), направленное Президенту, спикеру и премьер-министру, ответы не получены.

Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос Українських Новин.

"Информирование об условиях к дестабилизации функционирования ОЭС Украины направлено в адрес Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины, премьер-министра Украины, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины. Сейчас ответы на указанные письма не поступали", - сказано в документе.

Напомним, ранее СБУ попросила Раду внедрить модель проведения "зеленых аукционов" для недопущения дисбаланса в ОЭС Украины из-за большого количества производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Также в СБУ добавили, что неконтролируемое развитие ВИЭ при отсутствии высокоманевренных и регулирующих мощностей приведет к дисбалансу ОЭС Украины и создаст предпосылки к возникновению аварийных ситуаций в энергосистеме.

Для решения данной проблемы СБУ предложила: ускорить переход к "зеленым аукционам"; предоставить оператору системы передачи дополнительные возможности для обеспечения операционной безопасности ОЭС Украины в условиях значительной доли ВИЭ; запретить выдавать технические условия для подключения к энергосистеме объектов ВИЭ, которые препятствуют выдаче мощностей действующим видам генерации.

Как сообщали Українські Новини, цена на электроэнергию в Украине выше, чем в европейских странах.

Также Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) увеличила максимальную стоимость "зеленой" электроэнергии в 3 раза.

Источник : Українські новини
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