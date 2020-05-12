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12 мая 2020, вторник, 14:38 665
Экономика 2020-05-12T15:30:02+03:00
Українські Новини
Научиться жить без дотаций: эксперты назвали необходимые условия для создания банка в "Укрпочте"

Научиться жить без дотаций: эксперты назвали необходимые условия для создания банка в "Укрпочте"

Ирина Дорофейчук
Укрпочта, Банковская деятельность
"Укрпочта". Фото: itc.ua

Акционерное общество "Укрпочта" закончило 2019 год с прибылью в 600 млн гривен, при этом получило из бюджета дотации на 500 млн гривен, несмотря на это руководство "Укрпочты" хочет осуществлять банковскую деятельность, и соответствующий проект уже находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины. Как считают эксперты, такая инициатива несет за собой ряд рисков.

Об этом написало издание "Апостроф" в своем материале: "Марки вместо денег: чем грозит создание банка на базе "Укрпочты".

До этого глава "Укрпочты" Игорь Смелянский заявлял, что часть его зарплаты в 1,9 млн гривен в месяц обусловлена финансовыми результатами компании, которые улучшились. Однако оператор получал из бюджета существенные дотации на доставку соцвыплат населению, то есть такие заявления не имеют под собой оснований.

"Государство позволяет "Укрпочте" выполнять непрофильные функции, не связанные с почтовой деятельностью, компенсируя ей затраты из госбюджета", - пояснил эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян.

"Ключевая ошибка – перенесение бизнес-подходов частного сектора в систему госпредприятий, которые оказывают социально значимые услуги", - уточнил эксперт института Growford Алексей Кущ.

По словам эксперта, для госкомпании социальная ответственность должна быть главным приоритетом, то есть, оценивать "Укрпочту" по рентабельности не следует, и зарплата ее руководителя не должна меняться исходя из финансовых показателей. Также эксперт указывает, что высокие зарплаты для руководства госкомпаний не помогли увеличить число претендентов на должности: "Принцип переплаты абсолютно алогичен. Со стороны государства это выбрасывание денег на ветер".

В 2020 году идеи о создании финучреждения на базе "Укрпочты" реализовались в парламентском законопроекте №2788 "… о привлечении операторов почтовой связи к предоставлению финансовых услуг", который выгоден "Укрпочте" - если оператор получит лицензию, то новое финучреждение также будет государственным. При этом доля государства в банковском секторе превышает 50%, и появление на рынке еще одного госбанка ухудшит ситуацию на рынке.

"Еще один госбанк нам не нужен… В случае с "Укрпочтой", не хотелось бы, чтобы появился еще один мертвый груз, который нужно спасать, дотировать и т.п.", - сказал Егор Киян. Он считает, что если "Укрпочта" хочет получить лицензию на банковскую деятельность, то ей нужно "научиться жить без дотаций".

В то же время Алексей Кущ считает, что можно было бы объединить "Укрпочту" с "Ощадбанком", поскольку их структуры дублируются, а отделения часто находятся в одном здании. У объединенной структуры, по его мнению, должны быть функции банка, страховой компании и почты. Также следовало бы ввести ограничения на его деятельность: "Прием депозитов только от населения, кредитование населения - ипотечное". Главный плюс инициативы - такой банк можно было бы продать, хотя бы частями. Как считает эксперт, такое решение следовало принять уже давно.

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