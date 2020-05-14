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14 травня 2020, четвер, 17:39 9
Суспільство 2020-05-14T18:45:02+03:00
Українські Новини
Кількість немовлят, яких не можуть забрати іноземці, може зрости до тисячі, – клініка

Кількість немовлят, яких не можуть забрати іноземці, може зрости до тисячі, – клініка

Ирина Николенко
Київ, Людмила Денісова, сурогатне материнство, Діти
46 немовлят через карантин перебувають у готелі
46 немовлят через карантин перебувають у готелі

В той час, як близько півсотні немовлят, народжених від сурогатних матерів, чекають своїх батьків у київському готелі "Венеція", а уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що направила звернення в Національну поліцію, міністрам охорони здоров'я та соціальної політики, щоб вони вивчили ситуацію з розташуванням немовлят, у клініці повідомили, що кількість дітей, народжених від сурогатних матерів, може збільшиться. Про це передають Українські Новини.

У клініці повідомили, що зараз понад 100 дітей чекають своїх батьків у різних схожих центрах. Але якщо карантин в Україні продовжать, кількість новонароджених дітей може зрости до тисячі.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура почала вивчати справу про перебування немовлят, народжених від сурогатних матерів, в київському готелі.

Омбудсмен Людмила Денісова вважає, що сурогатне материнство є проблемою, на яку потрібно негайно реагувати. А надання таких послуг іноземцям може порушувати права дітей.

Також правоохоронці закрили в Києві клініку, яка під виглядом програми сурогатного материнства, продавала дітей за кордон.

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