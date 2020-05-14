Дефіцит маневрових потужностей буде покритий до 2026, - "Укргідроенерго"

Генеральний директор державної енергогенеруючої компанії "Укргідроенерго" Ігор Сирота переконаний, що добудова Дністровської, Канівської та інших гідроакумулюючих електростанцій (ГАЕС) до 2026 року покриє дефіцит маневрових потужностей.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Сьогодні дефіцит маневрових потужностей складає близько 2 тис. МВт. Якщо альтернативна енергетика буде розвиватися, то буде необхідно додатково ще 1 тис. МВт. Якщо ми добудуємо Дністровської та Канівської ГАЕС ми практично зможемо покрити дефіцит, який є сьогодні. Але якщо буде розвиватися альтернативна енергетика такими ж темпами, то цього буде недостатньо", - сказав Сирота.

За його словами, частку гідроенергетики можна збільшити за рахунок добудови проектів, які затверджені стратегією розвитку до 2026 року.

"Добудувати Канівську ГАЕС, Дністровську і Каховську. І це покриє дефіцит. На це потрібно 6 років", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, державна енергогенеруюча компанія "Укргідроенерго" ввела в дослідну експлуатацію після реконструкції гідроагрегат №6 Київської гідроакумулюючої електростанції.

Раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що через аномально теплої зими і з-за нестачі води в річках в Україну може прийти посуха.

Також через аномальну погоду в Україні вперше можуть обмежити права водокористувачів.

Тим часом, Буславец виступає за підвищення потужностей гідроенергії.