підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.6 29.2
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Дефіцит маневрових потужностей буде покритий до 2026, - "Укргідроенерго"
14 травня 2020, четвер, 17:55 6
Економіка 2020-05-14T18:45:02+03:00
Українські Новини
Дефіцит маневрових потужностей буде покритий до 2026, - "Укргідроенерго"

Дефіцит маневрових потужностей буде покритий до 2026, - "Укргідроенерго"

Надежда Комендантова
Укргідроенерго, Ігор Сирота
ПАТ
ПАТ "Укргідроенерго". Фото: energynews.com.ua

Генеральний директор державної енергогенеруючої компанії "Укргідроенерго" Ігор Сирота переконаний, що добудова Дністровської, Канівської та інших гідроакумулюючих електростанцій (ГАЕС) до 2026 року покриє дефіцит маневрових потужностей.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Сьогодні дефіцит маневрових потужностей складає близько 2 тис. МВт. Якщо альтернативна енергетика буде розвиватися, то буде необхідно додатково ще 1 тис. МВт. Якщо ми добудуємо Дністровської та Канівської ГАЕС ми практично зможемо покрити дефіцит, який є сьогодні. Але якщо буде розвиватися альтернативна енергетика такими ж темпами, то цього буде недостатньо", - сказав Сирота.

За його словами, частку гідроенергетики можна збільшити за рахунок добудови проектів, які затверджені стратегією розвитку до 2026 року.

"Добудувати Канівську ГАЕС, Дністровську і Каховську. І це покриє дефіцит. На це потрібно 6 років", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, державна енергогенеруюча компанія "Укргідроенерго" ввела в дослідну експлуатацію після реконструкції гідроагрегат №6 Київської гідроакумулюючої електростанції.

Раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що через аномально теплої зими і з-за нестачі води в річках в Україну може прийти посуха.

Також через аномальну погоду в Україні вперше можуть обмежити права водокористувачів.

Тим часом, Буславец виступає за підвищення потужностей гідроенергії.

Більше новин про: Укргідроенерго Ігор Сирота

Кабмін дозволив роботу непродовольчих ринків
Рада дозволила не сплачувати єдиний соцвнесок тимчасово непрацюючим ФОПам
Новини
Трамп має намір розірвати всі відносини з Китаєм,— Fox Business 18:29
Екс-нардеп Лещенко у квітні отримав третину мільйона від американської інвесткомпанії 18:26
У центрі Києва пройшов мітинг з вимогою справедливого покарання для Микитася, - ЗМІ 18:26
Біля Ради виступили за очищення економіки від "кишенькових банків" 18:09
Вакцина від коронавірусу буде готова до 2021 року, – ЄС 17:59
більше новин
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
Кияни вийшли на протест проти незаконного будівництва Кучером ЖК в центрі Києва, - ЗМІ 19:04
Росіянину загрожує до 12 років в'язниці за розбійні напади на київські аптеки та кредитні установи, - Крищенко 11:11
На Донбасі бойовики поранили одного бійця ЗСУ і втратили п'ятьох "бійців" 08:27
більше новин
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
Бізнес закликає Кабмін узаконити електронні трудові книжки 18:23
У Зеленського хочуть обкласти громадян новим податком - "культурним збором" 11:24
На КПП "Шегині", що на кордоні з Польщею всіх будуть перевіряти на коронавірус, - ЗМІ 13:41
більше новин
У Мінінфраструктури представили план відновлення пасажирських перевезень. Що запустять на 1-му етапі
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok