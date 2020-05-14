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14 мая 2020, четверг, 13:43 443
Кабмин 2020-05-14T15:00:03+03:00
Українські Новини
Буславец выступает за повышение мощностей гидроэнергии

Буславец выступает за повышение мощностей гидроэнергии

Кира Молчанова
Укргидроэнерго, Ольга Буславец, Министр энергетики, Гидроэнергетика
Ольга Буславец. Фото: Facebook Ольга Буславец
Ольга Буславец. Фото: Facebook Ольга Буславец

Временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец выступает за увеличение доли гидроэнергетики в общей выработке электроэнергии, в то время как "зеленую энергетику" она считает дестабилизирующей энергосистему Украины.

Об этом она сказала журналистам во время введения в испытательную эксплуатацию гидроагрегата №6 на Киевской ГАЭС

"Что касается повышения объемов производства электроэнергии на ГЭС и ГАЭС, то мы ожидаем строительства дополнительного гидроагрегата на Днестровской ГАЭС. Мы надеемся, что все вопросы, в том числе финансовые будут разрешены уже до конца года.  Кроме того, мы работаем с международными финансовыми институциями по привлечению кредита для строительства Каневской ГАЭС. За счет строительства гидроаккумулирующих электростанций мы сможем увеличить регулирующие мощности. Что касается развития малой гидроэнергетики, то это вопрос существующего потенциала и он будет отработан вместе с органами местной власти и экологами.  Я за то, чтобы увеличить процент гидроэнергии, но мы должны прорабатывать еще вопрос водности с гидрометеорологами",- сказала Буславец.

Ольга Буславец на Киевской ГАЭСОльга Буславец на Киевской ГАЭС

По ее словам, этот год - самый маловодный за последние 120 лет.

"В этом году в связи с маловодием наших рек предусматривается где-то до 4% (гидроэнергии) в общем балансе. В прошлом году было 6%. Ранее доходило до 8%.  Гидроэнергетика зависит в первую очередь от количества воды в реках ", - отметила Буславец.

По ее словам, если водность увеличится, то увеличится и доля гидроэнергетики в общем балансе выработки.

Как сообщали Українські Новини, по словам Ольги Буславец, переговоры правительства с инвесторами в "зеленую" энергетику вышли на финишную прямую.

Также она полагает, что Средневзвешенную стоимость электроэнергии "Энергоатома" нужно повысить на 58%.

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