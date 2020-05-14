У Поліції стверджують, що "Дія" не причетна до витоку персональних даних українців

Національна поліція спростовує витік персональних даних громадян в Telegram-канал з програми "Дія".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.

"Поліцейські в рамках розслідування кримінального провадження провели низку оперативно-слідчих дій, слідчі не виявили фактів кібератаки на автоматизовану інформаційно-пошукову систему "Дія", - йдеться в ньому.

12 травня слідчі Головного слідчого управління Нацполиции розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації) Кримінального кодексу.

"При цьому робота ресурсу, який протиправно поширював персональні дані громадян, оперативно заблокована", - додано в повідомленні.

У рамках досудового розслідування проведені первинні оперативно-слідчі дії.

За їх результатами встановлено, що інформація, поширена в соцмережах, зокрема, в Telegram-каналах, має ознаки фрагментарних наборів даних, скомпільованих з різних джерел і ресурсів.

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила справу за фактом витоку персональних даних громадян з інформаційних баз державних відомств.

голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров вважає, що додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних та приватність комунікацій.