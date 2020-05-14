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14 травня 2020, четвер, 13:43 7
Кабмін 2020-05-14T16:30:04+03:00
Українські Новини
Буславець виступає за підвищення потужностей гідроенергії

Буславець виступає за підвищення потужностей гідроенергії

Кира Молчанова
Ольга Буславець, Укргідроенерго
Ольга Буславец. Фото: Facebook Ольга Буславец
Ольга Буславец. Фото: Facebook Ольга Буславец

Тимчасово виконуюча обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець виступає за збільшення частки гідроенергетики у загальному виробництві електроенергії, в той час як "зелену енергетику" вона вважає дестабілізуючої енергосистему України.

Про це вона сказала журналістам під час введення у випробувальну експлуатацію гідроагрегату №6 на Київській ГАЕС

"Що стосується підвищення обсягів виробництва електроенергії на ГЕС і ГАЕС, то ми очікуємо будівництва додаткового гідроагрегату на Дністровській ГАЕС. Ми сподіваємося, що всі питання, в тому числі фінансові будуть вирішені вже до кінця року. Крім того, ми працюємо з міжнародними фінансовими інституціями щодо залучення кредиту для будівництва Канівської ГАЕС. За рахунок будівництва гідроакумулюючих електростанцій ми зможемо збільшити регулюючі потужності. Що стосується розвитку малої гідроенергетики, то це питання існуючого потенціалу і він буде відпрацьований разом з органами місцевої влади та екологами. Я за те, щоб збільшити відсоток гідроенергії, але ми повинні опрацьовувати ще питання водності з гідрометеорологами",- сказала Буславець.

Ольга Буславец на Київській ГАЕСОльга Буславець на Київській ГАЕС

За її словами, цей рік - самий маловодний за останні 120 років.

"У цьому році у зв'язку з маловодием наших річок передбачається десь до 4% (гідроенергії) в загальному балансі. В минулому році було 6%. Раніше доходило до 8%. Гідроенергетика залежить в першу чергу від кількості води в річках ", - зазначила Буславець.

За її словами, якщо водність збільшиться, то збільшиться і частка гідроенергетики в загальному балансі вироблення.

Як повідомляли Українські Новини, за словами Ольги Буславець, переговори уряду з інвесторами в "зелену" енергетику вийшли на фінішну пряму.

Також вона вважає, що Середньозважену вартість електроенергії "Енергоатому" потрібно підвищити на 58%.

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