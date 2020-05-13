Кредиты станут дешевле. В НБУ заявили о готовности банков к работе в сложных условиях

Национальный банк заявляет, что украинские банки подготовлены к работе в сложных макроэкономических условиях и должны поддержать восстановление экономики после карантина, при этом до карантина НБУ успел оштрафовать 3 банка на 4,4 млн.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

Указывается, что веденные из-за пандемии коронавируса карантинные меры заметно повлияли на работу сектора, в частности на динамику привлечения депозитов, кредитование и доходность участников рынка.

"Национальный банк существенно смягчил требования к банкам и расширил возможности по бесперебойному поддержания ликвидности, однако условия их работы останутся сложными в последующие месяцы из-за ухудшения качества портфеля, рост рисков и уменьшение спроса на услуги. В то же время проведенная реформа банковского сектора значительно усилила устойчивость банков, поэтому большинство учреждений смогут избежать необходимости в увеличении капитала. А после выхода из общенационального карантина ключевой задачей банков станет поддержка экономического восстановления страны", - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, прибыль банковского сектора в 1-м квартале 2020 выросла на 23,8% по сравнению с соответствующим кварталом 2019 и составила 16 млрд гривен.

В то же время за март сектор получил только 97 млн ​​гривен прибыли из-за резкого роста отчислений в резервы.

Также в НБУ сообщают, что 14 банков получили убытки на уровне 2,7 млрд гривен.

Темпы роста чистого процентного (+6,8% г./г.) и комиссионного (+7,9% г./г.) доходов были самыми низкими за 4 последних года.

Прогнозируется, что в последующие месяцы финансовый результат сектора резко ухудшится, преимущественно из-за снижения качества кредитов и формирования резервов под них.

В то же время указывается, что проведенная реформа банковского сектора значительно усилила устойчивость банков, поэтому большинство учреждений смогут избежать необходимости в увеличении капитала.

Для смягчения воздействия пандемии на банковский сектор и поддержания экономики Нацбанк существенно смягчил регуляторные требования к банкам.

Также НБУ ввел новый инструмент долгосрочного рефинансирования под плавающую ставку, чтобы усилить положительный эффект от снижения учетной ставки.

На фоне карантинных мероприятий снижается спрос на банковские услуги, но остается постоянным и будет расти спрос на финансирование оборотного капитала бизнеса, особенно на этапе восстановления экономики.

Поэтому банки должны быть готовы поддержать предприятия, обеспечив доступ к кредитным ресурсам качественным заемщикам.

Несмотря на низкую инфляцию и снижение учетной ставки, НБУ ожидает, что кредиты станут дешевле.

Как сообщали Українські Новини, банки начали выдавать меньше кредитов населению и бизнесу.

Тем временем, НБУ предлагает изменить в порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков.