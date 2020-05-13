подписаться на рассылку
26.6 27
28.65 29.25
˟
13 мая 2020, среда, 16:19 685
Финансы 2020-05-13T16:30:02+03:00
Українські Новини
Нацбанк начал публиковать данные об операциях банков с наличными

Нацбанк начал публиковать данные об операциях банков с наличными

Елизавета Кесельман
НБУ, банковские операции, Нацбанк Украины, кассовый оборот
НБУ. Фото: Нацбанк
НБУ. Фото: Нацбанк

После заявления о готовности сделать кредиты дешевле, Национальный банк начал публиковать данные об объемах кассовых оборотов банков и структуры доходов и расходов наличной гривны. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

"Данные будут публиковаться ежеквартально. Первая статистика описывает ситуацию за январь-март 2020", - говорится в сообщении.

Так, объем поступлений наличных денег в кассы банков за этот период составил 531,7 млрд гривен.

Сообщается, объем поступлений сократился почти на 1% по сравнению с январем-мартом 2019 года.

Выдачи наличных из касс банков за первые три месяца 2020 года выросли на 3,9% и составили 536,6 млрд гривен.

Больше всего банки выдавали наличные: по операциям клиентов с использованием платежных карточек (75,4% от общего объема расходов); для приобретения иностранной валюты у клиентов (7%); для подкрепления операторов почтовой связи (5,7%).

В то же время крупнейшими источниками поступлений наличности в банки стали: операции клиентов с использованием платежных карточек (36,3% от общего объема поступлений), торговая выручка (33,3%), выручка от всех видов услуг (9,6%).

Как сообщали Українські новини, ранее Национальный банк запретил банкам ограничивать выдачу депозитов населению. 

Больше новостей о: НБУ банковские операции Нацбанк Украины кассовый оборот

Таксистам разрешили ездить по полосе для автобусов и троллейбусов
Рада приняла "антиколомойский" банковский закон, который просил МВФ
Новости
Степанов считает, что в 2021 году на медицину нужно тратить 6% от ВВП 16:25
Должностные лица МВД и Госмиграции подозревают к утечке персональных данных в Telegram-канал 16:21
Нацбанк начал публиковать данные об операциях банков с наличными 16:19
"Автомагистраль-Юг" на большинстве объектов "Большого строительства" работает с опережением графика 16:14
Степанов анонсирует еще одно повышение зарплат медикам. Если в бюджете найдутся деньги 16:05
больше новостей
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%, - АМКУ 20:58
больше новостей
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Зарплата госсекретаря Мининфраструктуры почти в 7 раз выше, чем у министра Криклия 06:00 Документ
Средневзвешенную стоимость электроэнергии "Энергоатома" нужно повысить на 58%, - Буславец 20:38
больше новостей
У Зеленского хотят обложить граждан новым налогом – "культурным сбором"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok