Нацбанк начал публиковать данные об операциях банков с наличными

После заявления о готовности сделать кредиты дешевле, Национальный банк начал публиковать данные об объемах кассовых оборотов банков и структуры доходов и расходов наличной гривны. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

"Данные будут публиковаться ежеквартально. Первая статистика описывает ситуацию за январь-март 2020", - говорится в сообщении.

Так, объем поступлений наличных денег в кассы банков за этот период составил 531,7 млрд гривен.

Сообщается, объем поступлений сократился почти на 1% по сравнению с январем-мартом 2019 года.

Выдачи наличных из касс банков за первые три месяца 2020 года выросли на 3,9% и составили 536,6 млрд гривен.

Больше всего банки выдавали наличные: по операциям клиентов с использованием платежных карточек (75,4% от общего объема расходов); для приобретения иностранной валюты у клиентов (7%); для подкрепления операторов почтовой связи (5,7%).

В то же время крупнейшими источниками поступлений наличности в банки стали: операции клиентов с использованием платежных карточек (36,3% от общего объема поступлений), торговая выручка (33,3%), выручка от всех видов услуг (9,6%).

Как сообщали Українські новини, ранее Национальный банк запретил банкам ограничивать выдачу депозитов населению.