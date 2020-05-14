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14 травня 2020, четвер, 14:35 6
Економіка 2020-05-14T14:56:56+03:00
Українські Новини
Запорізька АЕС відключила шостий енергоблок

Запорізька АЕС відключила шостий енергоблок

Анна Рудык
ЗАЕС, Відключення енергоблоку, Енергоблок, Запорізька АЕС
ЗАЕС. Фото: прес-служба ЗАЕС
ЗАЕС. Фото: прес-служба ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС, Енергодар, Запорізька область) 14 травня в 11:02 відключила енергоблок №6 від енергомережі для проведення поточного ремонту.

Про це йдеться в повідомленні ЗАЕС, передають Українські Новини.

В даний час в роботі перебувають 2 енергоблоку Запорізької АЕС, сумарна потужність генераторів становить 1 980 МВт.

На енергоблоці №3 йдуть 147-е доба планового капітального ремонту на енергоблоці №4 - 14-та доба планового капітального ремонту на енергоблоці №5 - 29-е доба середнього планового ремонту.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні ЗАЕС підключила п'ятий енергоблок до мережі після ремонту.

Раніше Южно-Українська АЕС відключила третій енергоблок через спрацьовування захисту.

Також Рівненська атомна електростанція (РАЕС, Вараш, Рівненська область) 15 березня о 00:02 вивела енергоблок №2 у плановий ремонт.

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