Кожне 5-е підприємство порушує умови карантину, - Держпродспоживслужба

Поки низка європейських країн за порушення карантину виписав більше 2 млн штрафів, Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів констатує, що в ході перевірок з 4 по 12 травня на кожному 5-му об'єкті були виявлені порушення вимог протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню коронавіруса.

Про це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

"З метою проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню коронавирусной хвороби (COVID-19) Держродспоживслужба на період карантину з 4 по 12 травня здійснила 9,4 тис. заходів нагляду. Як результат - на кожному 5-му об'єкті виявлено порушення дотримання вимог протиепідемічних заходів", - сказано в ньому.

За встановлені порушення територіальні органи відомства надали 234 приписи і 1 171 пропозицію щодо їх усунення, а також склали 88 протоколів.

Крім того, Держродспоживслужба здійснює нагляд за дотриманням вимог по ряду об'єктів, діяльність яких передбачає прийняття відвідувачів в офісних приміщеннях, торгівлю продовольчими (крім ринків) і непродовольчими товарами, роботу закладів громадського харчування, перукарень та салонів краси.

Як повідомляли Українські Новини, 9 травня в Україні поліція відкрила чотири кримінальні производства і склала 20 адмінпротоколів.

В Києві заробили більше 30 продовольчих ринків.