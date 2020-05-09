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09 мая 2020, суббота, 19:36 2249
Силовые структуры 2020-05-09T21:15:02+03:00
Українські Новини
9 мая полиция открыла четыре уголовных производства и составила 20 админпротоколов

9 мая полиция открыла четыре уголовных производства и составила 20 админпротоколов

Елена Новикова
День Победы, Карантин, 9 мая, Уголовное производство, Нацполиция, Нарушение карантина, Админпротоколы
Полицейские. Фото: Нацполиция
Полицейские. Фото: Нацполиция

Национальная полиция, которая 9 мая работала в усиленном режиме, сообщает, что в этот день на территории Украины состоялось 495 мероприятий с участием почти 9000 человек.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции, передают Українські Новини.

В органы полиции поступило более 90 сообщений о возможных нарушениях.

По результатам их отработки открыто четыре уголовных производства и составлено 20 административных протоколов.

"Полицейские в целом обеспечили охрану общественного порядка и соблюдение карантинных требований на мероприятиях. Работа каждого правоохранителя была направлена ​​на разъяснение норм законодательства и необходимость соблюдения определенных ограничений. Впрочем, без нарушений не обошлось. Поэтому в целом, по результатам отработок сообщений, полицейские открыли четыре уголовных производства и составили 20 административных протоколов", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, два уголовных производства по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины расследуются в Сумской и Луганской областях.

Еще два уголовных производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины - в Донецкой области и в Киеве.

В частности, в Сумской и Луганской областях установлен факт использования запретной символики.

В Донецкой области повреждены автомобили участников автопробега.

А в столице начато уголовное производство по факту нанесения в Дарницком районе телесных повреждений мужчине, который имел при себе шарф с символикой одной из политических партий.

Глава Нацполиции отметил, что из 20 составленных административных протоколов большая часть касалась использования во время мероприятий георгиевской ленты или нарушений правил карантина.

Как сообщали Українські Новини, полиция ожидала 9 мая 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов 9 мая.

Кроме того, в Киеве недалеко от Арсенальной полиция задержала парней с ножами и газовыми баллончиками.

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9 мая полиция открыла четыре уголовных производства и составила 20 админпротоколов
Украина
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