Після одноденного зростання рубль знову почав падати. Курс російської нацвалюти на 14 травня

В той час, як долар продовжує падати, у четвер, 14 травня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 13 травня, знизився на 2 копійки і становить 3,13 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в четвер знизився на 2 копійки становить 3,72 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 14 травня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,13 3,72 Максимальний 3,53 5,00 Мінімальний 2,30 3,57

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 травня на 2,78% до 26,9549 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,14 коп. до 26,6180 UAH/USD.

Також Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує падіння ВВП України на 4,5% в 2020 році, в той час, як МВФ погіршив прогноз ВВП України, за зростання у 3% на зниження 7,7%.

Тим часом експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавірусу.