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  • Після одноденного зростання рубль знову почав падати. Курс російської нацвалюти на 14 травня
14 травня 2020, четвер, 10:58 5
Економіка 2020-05-14T11:30:09+03:00
Українські Новини
Після одноденного зростання рубль знову почав падати. Курс російської нацвалюти на 14 травня

Після одноденного зростання рубль знову почав падати. Курс російської нацвалюти на 14 травня

Анна Рудык
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Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

В той час, як долар продовжує падати, у четвер, 14 травня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 13 травня, знизився на 2 копійки і становить 3,13 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в четвер знизився на 2 копійки становить 3,72 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 14 травня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,13 3,72
Максимальний 3,53 5,00
Мінімальний 2,30 3,57

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 травня на 2,78% до 26,9549 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,14 коп. до 26,6180 UAH/USD.

Також Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує падіння ВВП України на 4,5% в 2020 році, в той час, як МВФ погіршив прогноз ВВП України, за зростання у 3% на зниження 7,7%.

Тим часом експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавірусу.

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