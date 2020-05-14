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14 травня 2020, четвер, 10:27 11
Економіка 2020-05-14T11:30:04+03:00
Українські Новини
Долар і євро продовжують падіння. Курс валют на 14 травня

Долар і євро продовжують падіння. Курс валют на 14 травня

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, курс долара, курс євро
Курс долара
Курс долара

В той час, як гривня підскочила, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 травня на 2,78% до 26,9549 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,14 коп. до 26,6180 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 6,55 коп. до 28,6279 UAH/EUR, курс продажу знизився на 2,78% до 29,1729 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,6180 26,9549 28,6279 29,1729 3,13 3,72
Максимальний 26,8000 27,4000 28,8000 29,8000 3,53 5,00
Мінімальний 26,4000 26,8000 28,3000 28,9300 2,30 3,57

Як повідомляли Українські Новини, Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує падіння ВВП України на 4,5% в 2020 році, в той час, як МВФ погіршив прогноз ВВП України, за зростання у 3% на зниження 7,7%.

Тим часом експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавіруса.

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