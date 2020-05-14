Кількість тих, хто видужав в Україні від коронавірусу, перевищила число нових випадків

13 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 422 до 16 847, кількість померлих від захворювання - на 17 осіб до 456 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 5,2%, кількість нових летальних випадків - на 21,4%.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на 9:00 14 травня в Україні 16 847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4 143 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 422 нових випадки", - йдеться в ньому.

Крім того, за добу одужали 427 осіб.

Таким чином, 13 травня кількість нових випадків захворювання становила 2,5% від загальної кількості захворілих на 12 травня, цей показник десятий день поспіль знаходиться нижче 5% (показника, який Кабмін визначив в якості контрольного для пом'якшення карантину).

Найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (2 516), в Києві (2 012) та Івано-Франківській (1 166) області.

Відсоток нових випадків коронавірусу

У Київській області зафіксовано 1 067 випадків коронавірусної інфекції, Рівненській області - 1 062 випадку, у Тернопільській - 1 033, у Львівській - 904, у Закарпатській - 791, у Дніпропетровській - 781, у Харківській - 713, в Одеській - 693, у Вінницькій - 654, у Волинській - 535, у Житомирській - 533, у Кіровоградській - 432, у Черкаській - 348 випадків.

Кількість нових випадків коронавірусу

347 випадків виявлено в Запорізькій області, 257 випадків - у Полтавській області, 228 випадків - у Миколаївській, 209 випадків - у Хмельницькій, 165 випадків - у Херсонській, 158 випадків - у Сумській, 117 випадків - у Донецькій, 84 випадку - в Чернігівській та 42 випадки - у Луганській області.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як не заразитися коронавірусом. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

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