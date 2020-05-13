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13 травня 2020, середа, 20:00 4
Lifestyle 2020-05-13T23:45:51+03:00
Українські Новини
Пограйте в пазл, щоб побачити як артисти підсвічували небо

Пограйте в пазл, щоб побачити як артисти підсвічували небо

Варвара Горобець
Карантин в Україні, карантин в Києві, вогні в небі, культурний проєкт
Вогні в небі. Фото: Feyeria
Вогні в небі. Фото: Feyeria

Представники культурної сфери по всій Україні провели всеукраїнську акцію #стопкультурнийкарантин, щоб привернути увагу влади до культурних проєктів, які не проходять через карантин, в той час як робота літніх терас ресторанів і кафе вже дозволена. 12 травня о 22:00 в небо направили сотні прожекторів, які було видно неозброєним оком. Трансляція київської ініціативи відбувалася на сторінці Kyiv Music Days.

За словами організаторів, івент #стопкультурнийкарантин намагається привернути увагу до сотень тисяч українських діячів культури, без яких неможливо уявити сучасне культурне життя країни.

Організатори закликають уряд почати діалог з представниками креативної індустрії щодо можливого сценарію виходу з карантину.

"Якщо нас не чують, нас побачать!" - Звучить слоган акції.

Видовищні фото неба, що підсвічується прожекторами, заполонили соцмережі. А як виглядала один з найбільших майданчиків Києва, з якого були спрямовані вогні, можна подивитися, склавши пазл.

Як повідомляли Українські Новини, через пандемію коронавіруса в Україні переносять масштабні культурні заходи. Зокрема, великий музичний фестиваль Atlas Weekend-2020 відбудеться в 2021. Ювілейний "Книжковий Арсенал" також пройде наступного року.

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