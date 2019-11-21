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21 ноября 2019, четверг, 18:03 100
Политика 2019-11-21T18:06:22+02:00
Українські Новини
Кличко с отрывом побеждает на выборах мэра, - опрос

Кличко с отрывом побеждает на выборах мэра, - опрос

Виталий Кличко, Опрос, КГГА, Киевсовет, Александр Ткаченко, Андрей Пальчевский, Выборы мэра Киева
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба мэра
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба мэра

25% респондентов из Киева, опрошенных центром "Социальный мониторинг", готовы проголосовать за действующего мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко, 8% - за телеведущего, владельца клиники Eurolab Андрея Пальчевского, 7% - за депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа", бывшего генерального директора медиахолдинга "1+1 Медиа" Александра Ткаченко на выборах мэра.

Об свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

6% опрошенных готовы проголосовать за бывшего мера Киева Александра Омельченко (1999-2006), бывшего председателя КГГА Александра Попова (2010-2013), 5% - за журналиста Дмитрия Гордона и экс-депутата Рады и экс-вице-премьер-министра Николая Томенко, 4% - за телеведущего Сергея Притулу и экс-главу СБУ Игоря Смешко.

Кроме того, опрос показал, что 51% респондентов обязательно будут участвовать в выборах мэра, 32% - скорее будут, 7% - скорее не будут, 5% - не будут, 5% - затруднились ответить.

Опрос проводился 6-11 ноября.

Было опрошено 1 015 респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,2%.

Как сообщали Українськi Новини, 36,6% киевлян, опрошенных Киевским международным институтом социаологии (КМИС) с 11 по 22 октября, готовы проголосовать за Кличко, 18% - за Ткаченко, 12,6% - за Пальчевского на выборах мэра Киева.

В сентябре Кличко решил баллотироваться на следующих выборах мэра Киева.

Кроме того Ткаченко заявил, что Кличко перешел в оппозицию к новой власти и киевлянам.

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