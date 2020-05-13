Бойовики 5 раз обстріляли позиції сил ООС із забороненого озброєння. Один військовий поранений

Бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 13 травня, 1 український військовослужбовець отримав поранення. Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини. "Сьогодні збройні формування Російської Федерації 5 раз обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120-мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", - йдеться в ньому. Зазначено, що ООС дали відповідь на всі вогневі провокації бойовиків. В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник вів вогонь по нашим військовослужбовцям неподалік Гнутово і Старогнатовки. За українським захисникам, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", вели вогонь поблизу Кримського і Горіхово. Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець ООС отримав поранення. Згідно з повідомленням, втрати противника уточнюються. На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "Тиша" дотримувався. Випадків захворювання коронавирусной інфекції серед особового складу ООВ не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції ООС залишається контрольованою. Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики влаштували провокації і позбулися двох "бійців". Раніше 11 травня бойовики 6 раз обстріляли позиції сил ООС, втрат не було.