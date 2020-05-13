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13 травня 2020, середа, 22:08 12
Силові структури 2020-05-13T23:45:02+03:00
Українські Новини
Бойовики 5 раз обстріляли позиції сил ООС із забороненого озброєння. Один військовий поранений

Бойовики 5 раз обстріляли позиції сил ООС із забороненого озброєння. Один військовий поранений

Елена Новикова
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, поранений військовий ВСУ, обстріли на Донбасі
Військові. Фото: Facebook/ОJС
Військові. Фото: Facebook/ОJС

Бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 13 травня, 1 український військовослужбовець отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 5 раз обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120-мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", - йдеться в ньому.

Зазначено, що ООС дали відповідь на всі вогневі провокації бойовиків.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник вів вогонь по нашим військовослужбовцям неподалік Гнутово і Старогнатовки.

За українським захисникам, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", вели вогонь поблизу Кримського і Горіхово.

Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець ООС отримав поранення.

Згідно з повідомленням, втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "Тиша" дотримувався.

Випадків захворювання коронавирусной інфекції серед особового складу ООВ не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції ООС залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики влаштували провокації і позбулися двох "бійців".

Раніше 11 травня бойовики 6 раз обстріляли позиції сил ООС, втрат не було.

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