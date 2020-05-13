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  • Переговори уряду з інвесторами в "зелену" енергетику вийшли на фінішну пряму, — Буславець
13 травня 2020, середа, 21:26 7
Економіка 2020-05-13T22:15:02+03:00
Українські Новини
Переговори уряду з інвесторами в "зелену" енергетику вийшли на фінішну пряму, — Буславець

Переговори уряду з інвесторами в "зелену" енергетику вийшли на фінішну пряму, — Буславець

Елена Новикова
Зелена енергетика, Зелений тариф, Ольга Буславець, Денис Шмигаль
Ольга Буславец. Фото: facebook.com minenergou
Ольга Буславец. Фото: facebook.com minenergou

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 14 травня проведе нараду з інвесторами в "зелену" енергетику, щоб узгодити умови функціонування нової моделі підтримки.

Про це на брифінгу повідомила в. о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець.

"Ми вже на фінальній прямій з цим переговорам, що йдуть останні 8 місяців. Вони затяглися, і це погано для енергосистеми. Це погіршило ситуацію як технічну, так і економічну", - наголосила в.о. міністра.

Вона зазначила, що тільки за ці 8 місяців в експлуатацію ввели нові "зелені" енергопотужності, еквівалентні двом блокам АЕС, тому треба негайно домовлятися з інвесторами і знижувати "зелений" тариф.

"Ми робимо все, щоб досягти добровільної згоди інвесторів. Ми вже підготували рамковий меморандум, в якому будуть врегульовані зниження, фінансова відповідальність за небаланси і ще деякі інструменти. Звичайно, також передбачено реструктуризацію боргів, що накопичилися перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел, а це близько 9 млрд грн", - сказала Буславець.

Вона висловила надію, що на нараді прем'єра з інвесторами вдасться досягти компромісу, і в подальшому вийти на ухвалення Верховною Радою відповідного законопроекту.

Як повідомляли Українські Новини, Ольга Буславець вважає, що вартість "зеленої" енергії для економіки повинна бути знижена.

Раніше в Україні з'явився енергетичний антикризовий штаб на чолі з Шмигалем.

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