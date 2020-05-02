Стоимость "зеленой" энергии для экономики должна быть снижена, - Ольга Буславец

Министерство энергетики и защиты окружающей среды считает необходимым снижение стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом сказала и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець в эфире телеканала "Интер".

Она напомнила, что сейчас размер "зеленого тарифа" зафиксирован законодательством для того, чтобы дать возможность инвестировать в "чистую" энергию. "Но действительно сегодня тариф очень велик и наша национальная экономика не может платить такую ​​большую цену, а энергетическая система - технически не способна ее интегрировать с обеспечением безопасности поставок", - отметила и.о. министра.

Буславець рассказала, что уже более шести месяцев продолжаются дискуссии с инвесторами по снижению "зеленого тарифа". Правительство и Минекоенерго рассчитывают в ближайшее время заключить с ними меморандум, который ляжет в основу изменений в законодательство в этой области.

"Что там будет? Конечно, это уменьшение" зеленого тарифа ", обязательная финансовая ответственность за небалансы. Нам сегодня нужно остановить новое строительство" солнца "и" ветра "по" зеленому тарифу "и перейти на аукционную модель поддержки", - подчеркнула и.о. министра.

Эти изменения позволят снизить стоимость "чистой" энергии и в безопасный способ интегрировать ее в энергосистему.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин назначил Буславец врио Минэнерго, уволив Шубина с данной должности.