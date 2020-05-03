Минэкоэнерго и Шмыгаль намерены обсудить с инвесторами в ВИЭ снижение "зеленого тарифа", — Буславец

Министерство энергетики и защиты окружающей среды и премьер-министр Денис Шмыгаль намерены обсудить с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) снижение "зеленого тарифа" и остановку строительства новых солнечных и ветряных электростанций (СЭС и ВЭС), в то время, как Ольга Буславец считает, что стоимость "зеленой" энергии для экономики должна быть снижена.

Об этом сообщила министр энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец в ходе интервью телеканалу "Интер", передают Українські Новини.

"Эта дискуссия уже длится более шести месяцев. В ближайшее время под председательством премьер-министра мы обязательно соберем инвесторов и будем готовы прийти к конечному результату этих переговоров, заключить меморандум, который затем ляжет в основу закона, который мы будем предлагать нашим народным депутатам принять", - сказала она.

Буславец отметила, что в законопроекте будет предусматриваться снижение "зеленого тарифа", обязательная финансовая ответственность производителей электроэнергии из ВИЭ, а также приостановка строительства новых объектов СЭС и ВЭС по системе "зеленого тарифа" и переход на аукционную модель поддержки.

"Это позволит снизить стоимость "чистой" энергии, производимой из возобновляемых источников энергии, и безопасным способом интегрировать ее в энергосистему", - подытожила Буславец.

Как сообщали Українські Новини, Европейская бизнес-ассоциация и Владимир Зеленский выступают против ретроспективного пересмотра "зеленого тарифа".

Ранее сообщалось о том, что из-за ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов европейские страны вынуждены были выплачивать миллиарды долларов инвесторам в качестве компенсации убытков.