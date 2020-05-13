Київ скували небувалі затори

Після того, як вранці 13 травня Київ стояв у ранкових пробках, ввечері цього ж дня столиця завмерла в пробках вечірніх. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Пробки в Києві

Рух ускладнено на мосту Метро в напрямку лівого берега. Також є "тягнучка" на Набережному шосе. Ускладнять ситуацію аварії на Дніпровському узвозі та вулиці Івана Мазепи. У заторах стоїть вулиця Лаврська і Цитадельна, ділянка біля метро "Арсенальна".

Пробки на Печерську і Набережному шосе

Вулиця Набережно-Рибальська їде, але повільно. Куди гірше справи на проспекті Степана Бандери. Там ускладнено рух від станції метро "Почайна" до самої розв'язки перед Північним мостом. Аварії ускладнюють рух на вулицях Сирецька і Кирилівська.

Центр міста в районі метро "Майдан Незалежності", "Хрещатик", а також Бессарабського ринку теж стоїть, як і ділянка вулиці Мечникова до метро "Кловська".

Затори в центрі

Довгий затор розтягнувся по проспекту Перемоги від "Політехнічного інституту" у бік станції метро "Святошин".

Рух ускладнено на проспекті Любомира Гузара через перекриття. На проспекті Валерія Лобановського дві аварії. Також через аварію складно проїхати по Саперно-Слобідській вулиці і вулиці Промисловій на під'їзді до Південного мосту у бік лівого берега.

На самому лівому березі затори скували вулицю Тепловозну та ділянку Дарницького шосе в районі кладовища. "Тягучка" біля ТЦ "Проспект" традиційно заважає руху. На Дарницькій площі дві ДТП, але руху вони не заважають.

Пробки на лівому березі

Як повідомляли "Українські Новини", в перший день ослаблення карантину Київ скували пробки.

У той же час, у другий день ослаблення карантину влетіли ціни на таксі, зважаючи на популярність цього виду транспорту.

Кабінет Міністрів дозволив таксистам рухатися по смузі, призначеній для громадського транспорту.